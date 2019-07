Kolik nelegálních reklamních ploch odpoutává pozornost řidičů zástupci kraje neví. „Počet nelegálních reklamních zařízení skutečně neevidujeme. U mnoha ani nelze bez podrobnějšího šetření tvrdit, že jsou z pohledu zákona nelegální. Aktuálně řešíme jedenáct reklamních zařízení, která jejich vlastník doposud neodstranil,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Dodal, že úřad bude dál postupovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. „Některá zařízení budeme prostřednictvím smluvního partnera odstraňovat, pokud tak ještě neučiní vlastník sám. Nyní jsou zakrytá a konkrétní lhůtu k odstranění zákon neřeší,“ dodal Klement.

Doplnil, že kraj řeší odstraňování reklamních poutačů postupně po ucelených úsecích. „Momentálně máme rozpracované jiné úseky silnic I. třídy v kraji, po jejich dokončení se zaměříme na další, a to včetně silnic I. třídy na Znojemsku,“ dodal Klement.

Právě v okolí Znojma řidiči stále potkají desítky billboardů. „Přitom mohou být nebezpečné. Jsou-li takto blízko silnice bez svodidel a jsou pevné konstrukce, mohou znamenat nebezpečí například pro motorkáře. To v případě že by havarovali přímo do takového billboardu,“ naznačil šéf dopravních policistů na Znojemsku Robert Pešek.

Do jednoho takového zařízení narazil před rokem motocyklista u Vranovské Vsi na Znojemsku. „Utrpěl vícečetná těžká poranění,“ sdělila po nehodě mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

U dálnic na území kraje by nyní billboardy být neměly. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic měly zmizet do konce loňského roku. Jak se plán podařil, se redakci včera nepodařilo zjistit. Zástupci podniku na otázky Rovnosti do uzávěrky vydání neodpověděli.

Zákon, který zakazuje billboardy u silnic prvních tříd a dálnic schválili poslanci před sedmi lety. Majitelé poutačů dostali lhůtu do konce srpna 2017, aby je odstranili.

Poslance vedly k rozhodnutí mimo jiné názory odborníků. „Billboardy řidiče ruší. Soustředí se víc na ně a nevěnují se řízení,“ řekl například dříve psycholog Centra dopravního výzkumu Pavel Řezáč.

Krajští úředníci mohou vlastníka nelegálního zařízení pokutovat. „Hrozí mu maximálně tři sta tisíc korun pokuty. Tyto přestupky řeší příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,“ přiblížil Klement.

Zkušení řidiči se snaží poutače s reklamami příliš nevnímat. „Když si ho chci přečíst, podívám se na něj. Jinak mne příliš neruší. Horší je právě otázka bezpečnosti,“ konstatoval řidič Jiří Blažek.