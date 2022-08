Šípy sviští kolem hlavy, štíty do sebe naráží, meče a kopí sekají do všeho, co se hýbe. Šiky elfů, trpaslíků, skřetů i lidí z Rohanu, Gondoru či Haradu svádí nelítostnou bitvu, která si v ničem nezadá s tou filmovou. Při skutečném střetu by byly desítky padlých. Nadšenci do larpu proto mají zbraně z dřeva či plastu měkčené tak, aby nikoho nezranili. Dbá se primárně na bezpečnost.

Přesto některé zásahy bolí a následující dny je budou připomínat modřiny. To však lidem nebrání si akci užít. Naopak.

„Jsem rozlámaná a odnesla jsem si pár modřin. Nejvíc mě bolí ruka, ve které jsem celý den držela štít. Podařilo se mi však díky němu vykrýt většinu ran. Nejhorší byli lučištníci, proti nim se těžko brání,“ prozrazuje Anežka Kováčiková, která hájila temné barvy Haradu. Byla to pro ni první zkušenost s larpem. „Bylo to fyzicky náročné. Hlavně když člověk spí několik dní na zemi ve stanu. A do toho všeho ještě má bojovat. Určitě to ale stálo za to,“ vypráví nadšeně.

Bouřka, kapři a guláš: rybáři závodili na Memoriálu Lubomíra Dáni v Adamově

Prostředí a dobu Pána prstenů lidé zažili doslova na vlastní kůži. Návštěvníci se museli obejít bez výdobytků moderní doby. K dispozici nebyla žádná elektřina ani internet, a dokonce ani žádná sprcha. „Kdyby poblíž tekl potůček nebo tu byl nějaký rybník, určitě bych to ocenil. Takhle to člověk musí těch pár dní vydržet a s hygienou improvizovat. Aspoň že jsme tu měli záchody,“ přibližuje rohanský rytíř Vojtěch Vach.

Kostýmy za desetitisíce

Někteří dávají kostýmy na odiv i mimo bitvy a prochází se v nich i po táboře. Ti nejlepší by se v nich neztratili ani ve filmové sáze Petera Jacksona. Nejdražší kostýmy vyjdou i na desetitisíce. Člověk investuje do masek, zbraní či brnění. Uvěřitelné jsou však také obleky, které jsou sešité takzvaně na koleni. „Použila jsem kalhoty, které nosívám běžně. Zbytek jsem si půjčila nebo upravila tak, aby to působilo autenticky,“ popisuje elfka Iveta Mikolášová.

VIDEO: Krajské dožínky ovládly Vyškov. Podívejte se na krojované průvody

Mimo válčení byl i čas míru. Bez rozdílu rasy a příslušnosti si přišli všichni vychutnat dobový koncert, nakoupit zboží u trpaslíků nebo fandit svému favoritovi v šermířském klání. „Do budoucna bychom chtěli zapracovat na doprovodném programu. V organizátorském týmu je letos mladá krev, tak chceme přinést nové nápad. A hlavně chceme, aby zůstal princip fair play a komunitní spolupráce,“ předesílá organizátor Michal Truhlář, který se sám bitevní vřavě nevyhýbal.

Je dobojováno. Temné straně se povedly dílčí úspěchy. V pár bitvách svého protivníka porazila. Přesto na síly dobra nestačila. Minas Tirith nápor vydrželo a hrdě stojí dál. Skoro symbolicky se po poslední bitvě na nebi na důkaz vítězství a míru vytvořily dvě duhy.