Díky včasnému zásahu trenéra Jaromíra Korčáka a osmnáctiletého rozhodčího Štěpána Burgra, kteří začali chlapce před příjezdem záchranky oživovat, se ho zdravotníkům podařilo zachránit. „Stál jsem kousek od střídačky a viděl, že se jeden z hráčů složil na zem. Nejdřív jsem si myslel, že se jedná o chvilkovou nevolnost. Jak jsem se ale k němu dostal, viděl jsem, že lapá po dechu. Přestává dýchat a nereaguje,“ říká šestačtyřicetiletý muž. Začal proto s masáží srdce.

Zachránci mladého chlapce



Osmnáctiletý Štěpán Burgr ze Skalice nad Svitavou společně s Jaromírem Korčákem z Knínic oživovali fotbalistu.

Ke kolapsu šestnáctiletého hráče došlo ve Svitávce ve sportovní hale.

Hocha se díky včasné pomoci přítomných podařilo záchranářům oživit. Je v nemocnici a mimo ohrožení života.

Štěpán Burgr studuje obor mechanik seřizovač na Střední škole technické a gastronomické Blansko, hraje fotbal a je rozhodčí.

Šestačtyřicetiletý Jaromír Korčák je fotbalový trenér a pracuje jako skladník.

Rozhodčí Burgr volal záchranku. „Přivolat ji chtěl ještě jeden pán, ale řekl jsem, že to beru na sebe. Už jsem s tím měl zkušenosti, když sestře bylo špatně. A nedávno jsem u hasičů prošel školením první pomoci,“ popisuje student.

Podle pokynů operátorky pak přes telefon řídil oživování chlapce. „S trenérem Korčákem jsme se při masáži srdce střídali. Pomáhali i další lidé. Snažil jsem se být pozitivní. Od začátku jsem věřil, že to dobře dopadne,“ dodává.

Záchranka přijela do deseti minut. „Bylo to poprvé, když jsem byl u toho a někomu šlo o život. Navíc to byl můj známý. Už jsem si s ním psal. Leží v nemocnici, ale měl by být v pohodě,“ vysvětluje.

Záchranářům se pak podařilo chlapce oživit a převezli ho do nemocnice. Podle lékařky Barbory Truksové Zuchové duchapřítomnost dvojice mužů výrazně přispěla k jeho záchraně. „Každá minuta v takových případech hraje obrovskou roli. Čím dříve se začne s oživováním, tím je šance na záchranu vyšší,“ říká.

Mladý sportovec měl podle ní po celou dobu takzvaný gasping. Jedná se o nepravidelné dýchání, které je snadno zaměnitelné s normálním dýcháním. Jde o lapavé dechy či nádechy opakující se v postupně se prodlužujících a nepřirozeně dlouhých intervalech a je příznakem časného stadia zástavy krevního oběhu.

Štěpán Burgr nedávno prošel školením první pomoci jako člen zásahové jednotky dobrovolných hasičů ze Skalice nad Svitavou, kde žije. „Alespoň základní znalost první pomoci by podle mého měl ovládat každý. Ve společnosti se na tuto problematiku má klást větší důraz a lidé by se měli o ni zajímat,“ vyzývá mladík.