Na odstavných parkovištích u vyhlášených jeskyní v regionu těchto aut přes noc přibývá. Stejně jako v jejich okolí. „Řada majitelů obytných aut se chová slušně. Vědí, že v zahraničí by mimo kemp na spoustě míst dostali za přespání mastnou pokutu. U nás to legislativně zatím není dobře ošetřeno. I proto vše chceme začít řešit včas, než nám to v krasu přeroste přes hlavu. Po koronavirové epidemii se tady s obytnými auty na místech, kde to škodí přírodě, roztrhl pytel. Legálních kempů je přitom v dosahu krasu dost,“ řekl ve středu Deníku Rovnost Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Pavel Jirků z Adamova projel s dodávkou upravenou na obytný vůz kus Evropy. Potvrdil, že obytná auta zažívají u nás v posledních letech neskutečný boom. Lidé mají peníze a řada z nich investuje právě do obytného vozu. „U některých lidí se ale vytrácí pokora a slušné chování. Dělají pak komunitě karavanistů ostudu. Ať už jde o bezohledné parkování s obytným autem kdekoliv, odhazování odpadků nebo hlučné chování v kempech. To se týká ale i ostatních skupin, například cyklistů. Někteří si myslí, že když mají peníze, tak mohou všechno a chovají se jako blbci,“ řekl již dříve muž.

Nocování v obytných vozech v krasu považují ochránci přírody za táboření, které je v chráněných krajinných oblastech a rezervacích povoleno jen na určitých místech. Spousta turistů to však nebere v potaz. Chybí jim totiž informace a ošetření situace zákazovými značkami v této lokalitě není jen tak.

Vyhláška

Ochránci přírody proto připravují ve spolupráci s jeskyňáři osazení nejproblematičtějších míst informačními tabulemi. S upozorněním na nepovolené kempování v obytných vozech v těchto místech. Turisty chtějí přesměrovat do legaálních autokempů. „Na internetu je řada aplikací, která na místa v krasu lidi s obytnými vozy lákají. Ale nikdo už neřeší, jestli se tam může kempovat nebo ne. Legislativně je to složité. V případě obcí se to dá vyřešit vyhláškou. Formu a podobu cedulí řešíme s právníky a policií. Noční kempování v krasu chceme omezit. V tuto chvíli turisty upozorňujeme, že jsou na chráněném území. Nikoho nevyháníme ani nepokutujeme. Když někdo přijede v obytném voze navštívit jeskyně, je to ok. Nocování je z našeho pohledu už problém. Pokud by se to neřešilo teď, může to mít později fatální dopad na podzemní vody a přírodu v krasu,“ dodal Tůma.

Odstavná parkoviště u světoznámé propasti Macocha, u Sloupsko-šošůvských jeskyní, Kateřinské jeskyně nebo u jeskyně Balcarka jsou v režii Správy jeskyní Moravského krasu. „S ochránci přírody je to náš společný problém. Obytných vozů na parkovištích přes noc přibývá. Potíže konkrétně u Macochy dělají i driftaři, kteří tam po nocích závodí v autech,“ poznamenal šéf Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš.

S obytnými vozy mohou turisté na Blanensku legálně zakotvit například v oficiálních kempech v obci Suchý, v Jedovnicích u tamního rybníka Olšovce, v městysi Sloup nebo nově na koupališti ve Křtinách. „V novém kempu máme sedm karavanových stání, včetně moderního zázemí a koupaliště. Vše funguje skvěle. Chtěli jsme tu lidi udržet, protože Křtiny jsou turisticky atraktivní lokalitou,“ uvedl křtinský starosta František Novotný.

Se zaparkovaným obytným autem se čas od času setkají také v Ostrově u Macochy u tamního rybníka. Podle starosty Ondřeje Hudce, s tím ale nemají potíže. „Nevnímám to jako zásadní problém. Obytných aut tu parkuje přes noc minimum. Nepořádek tu kvůli tomu není. Snahu omezit kempování v obytných autech v krasu jsem zaznamenal, jsem zvědavý, jak to dopadne,“ řekl Hudec.