V budovách v historickém centru města kdysi sídlila knihovna, restaurace nebo památník malíře Kubína. Po revoluci ho získala v restituci rodina Mendorff-Pouilly. Jednání s nynějším majitelem dvora potvrdil boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

„Kdybychom Panský dvůr za nějakou přiměřenou cenu získali, tak se dá určitě ne jednorázově, ale postupně začít rekonstruovat a využít třeba jako komunitní centrum,“ uvedl starosta.

Majitel Panského dvora Luděk Řehoř se prodeji nebrání. Jednání jsou ale podle něj na začátku. „Město by se o areál určitě dokázalo postarat. Potřebuji ale, aby záměr oficiálně deklarovala také rada a zastupitelstvo,“ podotkl Řehoř.

Kritici plánu vyčítají, že město nebude mít pro areál využití. „Vypadá to, že jedinou motivací je zachránit barokní památku. To je jistě chvályhodné, ale pro zdůvodnění investice v řádu desítek miliónů to nestačí,“ uvedl na sociální síti například Ivo Provazník.