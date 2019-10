Boskovičtí motivují rodiny. Slevou za třídění odpadu

Boskovice – Kdo bude třídit odpad, zaplatí za jeho svoz méně. Za několik měsíců se Boskovičtí mohou dobrovolně zapojit do nového systému. Spočívá v třídění plastu a papíru přímo v domácnostech. Do plastových pytlů, případně do nádob.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Bioodpad se bude třídit do nádob. „Každý, kdo se do motivačního systému zapojí, může získat slevu z poplatku za odpad,“ uvedl mluvčí města Boskovice Jaroslav Parma. Dodal, že likvidace odpadu se má v budoucnu výrazně prodražit a poplatek městu za popelnice by mohl narůst až několikanásobně. V současnosti platí Boskovičtí 550 korun za osobu. Podle odborníků se ve městě vytřídí asi jen čtvrtina vyprodukovaného odpadu. Rybáři se chystají na velký sjezd. Řešit budou i sucho Přečíst článek › Domácnosti mají na úřadě dostat zdarma pytle, případně nádoby a unikátní kódy, které na ně nalepí. Přes ně svozová firma zpracuje data o skutečném množství odvezeného odpadu. Aktuálně vypsali radní anketu k třídění odpadu ve městě a připomínkám k novému systému. „Je to dobrá věc. Doma odpad třídím, a jestli za to můžu dostat slevu, o to líp,“ řekl Miroslav Kamenný z Boskovic.

