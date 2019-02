Markantnější je bilance národního týmu České republiky do dvaceti let. Když se čeští mladíci na šampionátu radovali z bronzového kovu naposledy, psal se rok 2005. Nyní však vysvitlo světlo. Český hokejový svaz totiž v minulém roce přišel s novým projektem. Takzvaná hokejová „Dukla“ se úspěšně rozjela v Litoměřicích.



Proto není divu, že svaz plánuje rozšíření projektu, který od sezony 2020/2021 expanduje i na Moravu. „Model v Litoměřicích nám jednoznačné ukázal, že jdeme správnou cestou. Proto chceme vybudovat ještě jeden klub. Libor Zábranský mi řekl, že si to rád vezme na starosti. Nyní je tedy na něm, aby vytipoval lokality, které jsou ochotné program plnit a dodržovat jeho pravidla,“ sdělil prezident hokejového svazu Tomáš Král.

Zábranský má nyní jasný úkol: najít vhodné místo pro vytvoření Dukly na Moravě. „Ve středu mám schůzku se starostou Hodonína, kde začínám a postupně budu navštěvovat a oslovovat další vytipovaná města i kluby,“ poznamenal Zábranský pro klubový web.



Na Moravě přitom není příliš na výběr. Lze zmínit právě Hodonín jako nejvážnějšího adepta. Dále třeba Vyškov, Znojmo nebo Třebíč. Vybraná lokalita musí splňovat požadovaná kritéria. „Je třeba, aby měla jasné parametry jako v Litoměřicích. Tedy odpovídající zázemí, posilovnu a ubytování. Dále dodržování jasných tréninkových pokynů a metodiky, které jsou na svazu nastavené,“ řekl pětačtyřicetiletý majitel brněnského celku.



Právě Litoměřice se staly první destinací projektu Dukla. Celek z první ligy po dohodě s českým hokejovým svazem ve svém kádru udělal prostor pro mladé hráče a nevede si vůbec zle. Naopak celek ze severu Čech tři kola před koncem základní části drží osmou pozici zaručující postup do play-off. „V Litoměřicích mají výborné podmínky pro trénování a skvělé zázemí. Prostě ideální prostředí pro hokejový růst. Mladí hráči ukázali, že když dostanou prostor v zápasech v první lize, mohou tuhle soutěž hrát. Přesně tohle jsme chtěli. Nejen přesvědčit veřejnost, ale i vnitřní hnutí,“ líčil hlavní kouč národního týmu do dvaceti let Miroslav Přerost pro hokejka.tv.

V listopadu loňského roku litoměřický celek vyslal patnáct hráčů do reprezentačních výběrů do devatenácti a dvaceti let. „Hlavní snahou projektu Dukla je zapojit mladé hráče vhodně do dospělého hokeje. Chceme mladíkům umožnit šanci rychlejšího sportovního růstu ve vztahu k jejich kariéře a také k juniorským národním týmům. Kdysi tuhle roli plnily vojenské Dukly. V aktuální sezoně projekt poprvé funguje s Litoměřicemi,“ ozřejmil Přerost.

Možné lokality Dukly na Moravě:

Břeclav

Havlíčkův Brod

Hodonín

Pelhřimov

Prostějov

Přerov

Třebíč

Vyškov

Znojmo

Žďár nad Sázavou

V projektu Dukla vidí hlavní kouč obhájce Masarykova poháru budoucnost. Kometa v podobném duchu úspěšně spolupracuje s prvoligovou Třebíčí, kam posílá mladíky, aby se rozehráli v mužském hokeji. „Za tuhle možnost jsem rád. Pro každého mladého hráče je cenná zkušenost, když hraje s chlapy. Hodně mi to pomáhá v přechodu z mládežnických kategorií na seniorskou úroveň,“ pravil osmnáctiletý Střondala, který v první lize v této sezoně odehrál dvaatřicet utkání a zaznamenal jedenadvacet bodů.



Právě útočník Komety Střondala je ideální prototyp splňující podmínky pro zařazení do projektu. Ten se zaměřuje na mladé hráče, kteří mají šanci se prosadit v NHL, KHL nebo extralize.

Jestli vše dopadne podle plánu a Zábranskému se podaří rozjet Duklu na plné obrátky, lze předpokládat, že kvůli časovému vytížení patrně opustí post hlavního kouče Komety.



Podle zdroje Deníku Rovnost se Zábranský sešel s hlavním trenérem Chomutova Vladimírem Růžičkou, aby s ním projednal možné převzetí trenérského postu úřadujícího mistra. „Tohle už jsem slyšel. Co by to znamenalo pro Kometu? Rozhodně zisk kvalitního trenéra, protože Růžička je skvělý trenér. Případně by záleželo, jak se usadí v klubu, a jak ho přijmou diváci i hráči. Možná by se změnil herní styl," uvažoval hokejový expert Milan Antoš.