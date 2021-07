Nejčastěji hasiči zasahovali na Blanensku. „Většinou šlo opravdu o popadané stromy. Jednalo se o takovou klasickou bouřku. Byť intenzivní,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Tornádem zasažených oblastí se bouře dotkla minimálně. Hasiči museli přeplachtovat zhruba sedmdesát střech, z nichž vítr pokrytí strhl. Na místě proto mohlo téměř bez průtahů pokračovat úklid po čtvrtečním tornádu.

Suť, trámy a další spoušť plánují hasiči uklidnit do konce týdne. „Do konce tohoto týdne zahájíme spolu s armádou pomocí nočních odřadů převoz materiálu z různých improvizovaných skládek, co vznikly v obcích. Všechen odpad budeme soustředit na tři určená místa – primárně ale do hodonínského areálu bývalé Plomy, protože je z hlediska ochrany životního prostředí nejlépe postavený a taky je nejbezpečnější,“ informoval ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Elektřina a plyn se vrací

V Jihomoravském kraji je aktuálně čtyři tisíce domácností bez elektřiny. Zhruba 1 500 z nich v oblastech, kterými se prohnalo tornádo. "Na obnovování dodávek elektrické energie pracujeme. Postupně připojujeme odběratele k dodávkám energie tam, kde je to jen trochu možné a bezpečné. Během úterka se nám například podařilo připojit větší část ulice Dolní v Moravské Nové Vsi a v nejbližších dnech začneme s výstavbou nového provizorního elektrického vedení," uvedla Martina Slavíková z tiskového odboru skupiny E.ON.

Do tamních domácností se kromě elektřiny pomalu vrací i plyn. „Po středě by už mělo být bez plynu méně než tisíc lidí,“ prohlásil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Zároveň nastínil, co budou tamní obyvatelé potřebovat v příštích dnech. "Budeme potřebovat rozvaděče, až se zavede provizorní elektrika. To je ale specifická věc, o které budeme jednat s firmami, co jsou schopné dodat jich větší množství. Tyto technické věci nedovážejte živelně. Když něco akutně potřebujeme, sdílíme to v médiích. Sledujte je," doplnil Grolich.

V Jihomoravském kraji a na Vysočině je v souvislosti s bouří osmačtyřicet tisíc domácností bez elektřiny. Poruchy se týkají oblastí kolem Třebíče, Jihlavy, Bystřice a Žďáru a Blanska.