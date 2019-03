Do sportu by mělo putovat více než dvanáct milionů korun. Do oblasti kultury půjdou bezmála tři miliony korun. Do sociální oblasti zamíří z městského rozpočtu pět milionů tři sta tisíc korun.



„Vzhledem k možnostem rozpočtu je letos na dotace určeno o něco méně peněz než vloni. Přesto jde stále o částky srovnatelné či vyšší, než poskytují podobně velká města,“ srovnal mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek s tím, že zastupitelstvo města bude o dotacích rozhodovat ve středu 27. března.