Sorry, mám Alzheimera. Kéž bych měla rakovinu. Aspoň bych se nestyděla. Lidé s rakovinou pořádají pochody, vybírají peníze a nemusí se cítit jako sociální…

Masarykova univerzita Brno, rektorát. Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

Nemůžu si vybavit to slovo, říká hlavní postava románu Ještě jsem to já Alice Howlandová. Po slovech zapomene jména, po jménech obličeje, po obličejích jak používat zubní kartáček… Podobný osud čeká většinu pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vědci z brněnské Masarykovy univerzity se nyní podílejí na vývoji léku, který by jej mohl zvrátit.