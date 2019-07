Při nástupu do funkce před dvěma lety jste uvedl, že chcete brněnskému letišti zajistit silné postavení ve středoevropské letecké dopravě. Povedlo se to?

Kdo je Milan Kratina

- Narodil se v roce 1985 ve Vimperku na Šumavě.

- Vyrůstal v Kolíně, kde vystudoval místní gymnázium.

- Na brněnské Masarykově univerzitě studoval právo, politologii a psychologii. Z práva získal magisterský titul.

- Žije v Praze s manželkou a dvěma dětmi.

- Ve volném čase rád hraje fotbal a tráví čas s rodinou. Nikdy nechodí na pražské Václavské náměstí a létá téměř každý týden.

Máme dílčí úspěchy, ale také neúspěchy, za které však tolik nemůžeme. Když jsme provozovatele letiště přebírali, tak byly čtyři pravidelné linky. (Do Londýna s Ryanairem, Mnichov s BMI a pak létal dopravce Wizz Air do Londýna a nizozemského Eindhovenu - pozn. red.) Ještě než jsme ale letiště získali, tak Wizz Air zrušil obě své linky a omezil lety v České republice. Naše startovací pozice tedy nebyla ideální.

Od té doby jste získali dvě pravidelné linky od společností Ryanair, a to do italského Bergama a do Berlína. Letos v únoru ale zkrachoval dopravce BMI, tedy ubyla linka do Mnichova a z Brna lze pravidelně létat do tří evropských měst. Jednáte o dalších linkách?

Samozřejmě. V současnosti jednáme s více než osmnácti leteckými společnostmi. Víme, že Jihomoravané chtějí létat ven.

Kam?

