Nový český astronaut Svoboda z Brna: Do kosmu? Nejpozději do patnácti let

Buňky by podle něj mohly sloužit nejen k vytváření kyslíku, ale i různých látek či naopak odstraňování látek nežádoucích. V budoucnosti by se daly využít i k produkci potravin při lidské kolonizaci vesmíru.

Jaký druh sinic do vesmíru vyšlou, vědci zatím neví. S největší pravděpodobností však půjde o druh Nostoc, který je vůči vysušení velmi odolný a má podle odborníků velký potenciál na budoucích vesmírných misích. „Nostoc má před sebou bohatou vesmírnou kariéru. Kromě toho, že pomocí fotosyntézy produkuje kyslík, umí také z atmosféry fixovat dusík do forem přístupných pro rostliny. Na vesmírných misích by se tak dal využít jako organické dusíkaté hnojivo. Mikrořasy a sinice mají celkově ve vesmíru velký potenciál, neboť látky, které produkují, se i na Zemi díky jejich silným antioxidačním účinkům využívají jako doplňky stravy. Mikrořasy by se tedy daly využít k produkci důležitých doplňků stravy a stravy samotné. Naopak některé řasy dokážou určité látky potlačit a mohly by tak napomoci například čištění a recyklaci odpadní vody či zúrodňování marťanského povrchu,“ popsala Katarína Molnárová, která na Ústavu chemie a biochemie pracuje jako doktorandka.

Na let do vesmíru už jsem starý a chudý, říká ředitel brněnské hvězdárny Dušek

Zatímco vědecký tým z Mendelovy univerzity má na starosti návrh biologického experimentu, studentským tým z Vysokého učení technického v Brně je zodpovědný za návrh architektury mise a technického provedení satelitu. Ten si lze představit jako tři na sobě ležící kostky o délce hrany deset centimetrů, které budou kromě biologického experimentu obsahovat veškerou elektroniku. Ta bude zajišťovat komunikaci, ovládání, stabilizaci a další nezbytné funkce.

Zajištění úspěšnosti celého experimentu je přitom velmi náročné. Vesmírné prostředí je velice nehostinné. Potýká se s vysokou radiací i extrémními výkyvy teplot. Aby tak vědci mohli ukázat, zda je možné sinice na Mars nebo jiné vesmírné těleso poslat, musí s takovýmito podmínkami počítat. „Experiment jsme nuceni vtěsnat do velmi malého prostoru s velmi omezenými možnostmi, a to jak z pohledu napájení, tak z pohledu izolace vůči okolnímu prostředí,“ uvedl garant nového vesmírného oboru na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Tomáš Götthans.

Utržené sluchátko, aneb Cesta na Měsíc odstartovala v brněnské Hvězdárně

Fáze testování přitom trvá velmi dlouho. Ve vesmíru se totiž experiment musí povést na první pokus. V současné době se projekt nachází ve fázi předběžného určování jeho požadavků a vyhodnocování proveditelnosti. Vypracovaný je také plán projektu a jeho cílů včetně designu architektury celého systému.

Potenciál projektu letos ocenila i Evropská vesmírná agentura. V dalších fázích vývoje se tak mise bude ucházet o podporu agentury v projektu Fly Your Satellite, který by studentům pomohl s mentoringem i technickým zabezpečením při stavbě satelitů. Projekt je totiž stále vzdělávací. Podle Adama Hláčika z nově vzniklého studentského spolku YSpace, který si klade za cíl vytvořit prostor pro praktický rozvoj zkušeností studentů s vesmírnými projekty, bude pro úspěšné pokračování mise rovněž klíčové zajištění finanční podpory. Dosud si totiž projekt financovala univerzita sama.

Houstone, nemáme problém. Brno bude mít ve vesmíru vlastní družici

Nový vesmírný obor Space Applications otevřela Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně teprve loni. Obor zaměřený pouze na vesmírný průmysl je jediný svého druhu v České republice a hlásí se do něj uchazeči z celého světa. „Je to výběrový program, do kterého vybíráme ty nejlepší z nejlepších. Loni se do něj přihlásilo více než třicet uchazečů a my jsme vybrali deset. Celý obor je v angličtině a v tomto jazyce se konají i přijímací zkoušky a pohovory. Přihlášky nám proto posílají i studenti ze zahraničí a konkurence je opravdu velká,“ uvedl Götthans. Přihlášku si zájemci mohou poslat ještě do konce března.