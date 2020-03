Hospodští z rozhodnutí vlády nadšení nejsou. „Je to podle mě zbytečně přehnané a likvidační. Nemyslím si, že když mi sem přijde do hospody třicet lidí, že se všichni nakazíme. Lidé k nám spíše chodí hlavně až kolem osmé a deváté,“ řekla Deníku Rovnost majitelka brněnské pivnice Lokálek Monika Krylová.

Od čtvrtečních dvou hodin odpoledne se až do odvolání ruší kvůli riziku nákazy koronavirem také všechny, tedy nejen nedělní bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách římskokatolické církve na území brněnské diecéze. "Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu," uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Do odvolání se nevykoupou ani příznivci jihomoravského Aqualandu Moravia. Jeho vstup se kvůli koronaviru zavře, rozhodli ve čtvrtek na interním jednání akvaparku v Pasohlávkách na Brněnsku. Nařízení platí od pátku. „Situaci vnímáme jako závažnou a aktuálně je potřeba omezit šíření koronaviru. Nechceme nic riskovat. Proto jsme se rozhodli zavřít i přes to, že nám to úřady nenařizují,“ konstatuje ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.

Aqualand už dříve nedoporučil návštěvy seniorům a lidem s jakýmkoliv zdravotním problémem. Čas, kdy bude je akvapark uzavřen, plánují podle ředitele využít na drobné opravy v rámci areálu a celkovou technickou údržbu. Termín otevření upřesní podle situace.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády zavírá také brněnský zábavní park Bongo s okamžitou platností. A to do odvolání. "Všechny naplánované akce tímto rušíme," oznámili provozovatelé parku na svém facebooku.

Ještě před dvěma dny mohlo do brněnského kina Scala sto diváků. Od čtvrtka je však kino až do odvolání zavřené. Vstupenky lze vracet pouze na pokladně kina.

Pitím alkoholických nápojů si zkracují volno někteří školáci v Brně. Na základě rozhodnutí vlády kvůli riziku nákazy koronavirem jsou všechny základní a střední v republice od středy zavřené. Brněnští strážníci dostali ve středu odpoledne oznámení o tom, že v Bohunicích se pohybuje třináctiletý chlapec se stejně starou dívkou, která nebyla schopná chůze a chlapec ji musel podpírat. "Podle oznámení se tam někde i vyzvracela. Evidentně jí bylo špatně," řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Po příjezdu hlídky na místo dívka nedokázala smysluplně komunikovat. Chlapec byl při smyslech, ale opilí byli oba. "Chlapec nadýchal 1,1 promile, dívka nadýchala přes 2,8 promile. Pravděpodobně pila slivovici a vodku," přiblížil Ghanem.

Strážníci na místo přivolali záchrannou službu a dvojici dětí předali policii. "Případ budeme postupovat i sociálním pracovníkům," doplnil Ghanem.

Stále pouze tři potvrzené případy nákazy koronavirem zůstávají ve čtvrtek na jihu Moravy. „V pátek nebo nejpozději v sobotu bychom měli dostat várku hygienických potřeb od ministerstva zdravotnictví,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Kolik toho bude, zatím netuší.

Číslo na linku je: 800 129 921

Po jednání bezpečnostní rady kraje také oznámil zřízení informační linky na krajském úřadě, která má odlehčit výrazně přetížené lince 112 a hygienikům. „Funguje od čtvrtečních dvanácti hodin. Budou se na ní střídat proškolení pracovníci krajského úřadu a dobrovolníci z červeného kříže a Vodní záchranné služby Brno. V provozu bude ve všední dny od sedmi ráno do čtyř odpoledne a bude bezplatná. V případě, že by se situace zhoršila, fungovala by i o víkendu,“ přiblížil Šimek.

Představitelé Jihomoravského kraje se rozhodli také zavřít nejpozději od pátku všechny kulturní příspěvkové organizace kraje včetně muzeí, galerie a hvězdárny.

Bezpečnostní rady kraje se účastnil také rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš, který nabídl spolupráci v podobě nasazení studentů na posílení informačních linek, hlídání dětí zdravotnického personálu v souvislosti s uzavřením škol, personální pomoc v nemocnicích. Studenti pedagogické fakulty Masarykovy univerzity budou pomáhat s hlídáním zaměstnanců FN Brno, kteří potřebují náhradní péči o své děti.

Už ve 108 případech udělali zdravotníci od konce ledna do čtvrtka na jihu Moravy speciální vyšetření na přítomnost infekce koronavirem, jen ve středu jich bylo šestadvacet. „V sedmdesáti případech jsme už nákazu vyloučili, u tří případů byla nákaza koronavirem potvrzena, dva lidé jsou v domácí izolaci, jeden člověk je hospitalizovaný na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno,“ vyčíslili hygienici. U zbylých případů na výsledky čekají.

Za uplynulých čtyřiadvacet hodin bylo v rámci opatření kvůli koronaviru policisté ve spolupráci s celní zprávou a hasiči v celé rpeublice zkontrolovali celkem 27 826 aut, z toho teplotu změřili u 17 542 lidí. Policisté odstavili dvě vozidla s podezřením na onemocnění koronavirem a do karantény převezli dvě osoby. Opatření se týká i hraničních přechodů v Hatích na Znojemsku, u Mikulova a na dálnici u Lanžhota. V rámci opatření policisté od úterního rána namátkově kontrolují i mezinárodní vlaky.