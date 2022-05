Knihy povídek věnuje lidem zdarma. „Nejčastěji je dávám do dětských domovů, domovů pro seniory nebo lidem, kteří navštíví moji přednášku. Potěšilo mě, že je čtou pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných před cvičením,“ říká.

Všechny povídky navíc nechal namluvit. „Vydal jsem už šest cd. Na každém je deset povídek. Zajímavé je to, že na těch zvukových záznamech jsou kromě namluveného děje i šumy a ruchy symbolizující to místo. Třeba u příběhu z Malorky, posluchači uslyší zvuk tamní tramvaje. Vybrané povídky zájemci uslyší i na rádiu Povídka,“ popisuje dokumentarista.

Témata povídek jsou různá převážně humorná. „Je to čtení pro potěšení, na cestu a volný čas. V příbězích popisuji zážitky, které se mi při objevování cizích zemí přihodily a také zmiňuji to místo, jak to tam vypadá, jak to tam voní, co tam je zajímavého a podobně. Navíc se v nich snažím jako patriot propagovat Českou republiku, Brno a potažmo mě, takže já jsem takový český Honza z pohádky, o kterým se třeba někdy někdo jednou dozví,“ směje se Brňan.

Mezi jeho nejoblíbenější destinace patří Kanárské ostrovy, které navštívil celkem devatenáctkrát. „Nedávno jsem uváděl online cestovatelský festival Kolem Světa a byl jsem tam jediný, který navštívil všech devět Kanárských ostrovů. V nové knize najdou čtenáři povídku z tamního ostrova El Hierro nesoucí název Ostrov na konci světa nebo z ostrova Lanzarote Jak jsem si našel kamaráda. Pak mám rád Maltu, kde jsem i studoval angličtinu a také Británii, protože mě zajímá historie,“ vyjmenovává přednášející.

Cestovatele další kroky povedou do Portugalska, kam odlétá tento týden v neděli, poté na sever Španělska a francouzský ostrov Korsika.