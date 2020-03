O desítkách skútrů zatím nic neví ani městská část Brno-střed. „Ani magistrát, ani provozovatel nás o tom neinformovali, ani s námi záležitost neprojednali. Nechceme nikomu bránit v podnikání, ale na můj vkus už sdílených služeb začíná být v Brně čím dál víc,“ prohlásil radní pro dopravu z Brna-středu Jan Mandát.

Podle něj je čas na koncepční regulaci. „Dvě stě padesát skútrů na celé Brno je úměrný počet, ale na střed města je to už moc,“ podotkl.

Sto padesát strojů v Praze

Dceřiná společnost BeRider provozuje sdílené elektrické skútry už v Praze, kde se na 150 strojích svezlo za tři měsíce třiadvacet tisíc lidí. A firma tam plánuje navýšit počet skútrů na sedm stovek.

Registrace uživatelů je stejně jako rezervace zdarma. A nic nezaplatí ani za prvních patnáct minut jízdy. Za každou další minutu se pak platí od tří korun. Po skončení cesty řidič vrátí stroj na určené místo.

Některým Brňanům se nápad poskytovat elektrické malé motocykly líbí. „Aspoň tihle by měli mít povědomí o předpisech, ne jak sebevrazi bez pudu sebezáchovy na kolech,“ rýpla si Monika Slezáková.

Další si zase spíš postěžovali na rostoucí počet aut v ulicích. „Jako výrazně větší problém vidím, že Brno zaplevelují automobily, zejména nebrněnských zaměstnanců z okolních vesnic. Mýto by to vyřešilo. Pak by bylo dost místa i pro pěší a pro úsměvné blbinky typu elektrických skateboardů a podobně,“ uvedl Radek Ryšánek.

Podle radního Mandáta je dobře, že město o provozu služby podepíše se Škodou memorandum, které bude pro provozovatele závazné. „Bude nutné provoz elektroskútrů sledovat a vyhodnocovat. A měla by se k němu vyjádřit i městská část. Je to podobné jako u sdílených kol nebo koloběžek,“ dodal.

Konkurence nevadí

Od začátku března v ulicích města přibylo 150 sdílených elektrokoloběžek. A do konce roku jich má být v Brně až tři sta. Provozovateli koloběžek nástup sdílených elektromotorek nevadí. „Vždycky to může být konkurence, ale každý uživatel si najde to svoje. Jde o další alternativní dopravu, kterou vítám,“ sdělil Jiří Hofr z firmy Yoyoway, která koloběžky půjčuje.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, zástupci města loni na podzim vydali manuál pro jízdu na koloběžkách a kolech. Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka i přes jeho existenci vždy záleží na chování lidí. „Často narážíme na neochotu uživatelů dodržovat pravidla. Koloběžky odkládají na nevhodných místech nebo se pohybují tam, kde nemají co dělat. Třeba na chodnících,“ sdělil.