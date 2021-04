Neuvěřitelné příběhy od klientů slýchává i jednatel realitky Robert Schmidt. „Před pár dny nám jedna žena řekla, že na panelákový byt v brněnské Bystrci byla 149. zájemkyně,“ zmínil.

Na poptávku už reagují. „Podle realitních serverů z trhu za rok zmizelo téměř sto tisíc nemovitostí. Rozhodli jsme se tak pro vlastní projekty k bydlení, budeme stavět,“ sdělil jednatel Schimdt reality.

Nemovitostní horečka stoupá nehledě na to, že dál rostou i prodejní ceny nemovitostí. „Byt v brněnské městské části Jundrov, který se prodával loni za více než šest milionů, je nyní na ceně osm a půl milionu. Ceny jsou vyšší o třicet procent i víc,“ řekla Russeggerová.

Co je za tím? Ekonomové i realitní makléři si to zdůvodňují různě: od obav lidí z ekonomických následků pandemie a výraznější inflace, tím, že lidé uspoří víc peněz nebo je někteří zdědili, až po využívání aktuálně nižších úrokových sazeb u hypoték. „Češi doslova šílí po hypotékách. V březnu banky v České republice poskytly hypotéky za naprosto rekordních 44,7 miliardy korun. To je o skoro padesát procent více, než kolik činil dosavadní rekord z letošního února,“ sdělil ve středu ekonom Lukáš Kovanda.

Podle něj úroky u hypoték opět začaly mírně růst, což lidé reflektují. Krom dalších zmínil i aspekt obav ze ztráty zaměstnání. „Programy typu Antivirus letos skončí a je možné, že teprve poté začnou zaměstnavatelé zásadněji propouštět. V nové, post-pandemické době prostě o některá pracovní místa, ale třeba i celá odvětví nebude zájem. Při ztrátě zaměstnání a pravidelného příjmu je mnohem obtížnější hypotéku získat, takže mnozí Češi se snaží vzít si ji právě teď, když práci ještě mají,“ vysvětlil Kovanda.

Výše nájmů klesá

Kdo se ale nechce zadlužit na dalších dvacet třicet let, má nyní podle realitních makléřů také dobrou šanci vyjednat si delší nájemní smlouvu za lepších podmínek. „I v Brně výše nájmů klesá,“ potvrdila Russeggerová.

Na trhu zůstávají delší dobu spíš luxusnější nemovitosti či téměř neprodejné. Za pandemie také v nabídce realitek stoupl počet penzionů a hotelů. Jejich majitelé důsledky omezení buď neustáli, nebo už nechtějí riskovat další ztráty. Toho využívají jiní investoři s vyhlídkami do budoucnosti. „Prohlídky takových ubytovacích zařízení máme. Zájem mají jednotlivci z vyšší příjmové skupiny, lidé skupující nemovitosti do fondů či investiční skupiny,“ podotkla Russeggerová. Komplikací pro zájemce může být podle expertů to, že na provozy s tímto zaměřením nyní banky kvůli rizikovosti peníze téměř nepůjčují.

Pokud ale náhodou nevíte, co s desítkami milionů, podívejte se do galerie na výběr prodávaných vil a hotelů na jižní Moravě. Ale pozor, abyste nenarazili jako v Rozdrojovicích na Brněnsku. Tamní bizarní nedostavěnou rezidenci se sochami antických bohů na trávníku, zdobenou kašnou a římsami majitel marně prodával již dřív za více než sto milionů. V současnosti se tam žádné hýření ve stylu Gatsbyho nekoná, před domem parkuje levná škodovka.