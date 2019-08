Po osmi letech u Nové Lhoty nejen stále chybí technický sníh, ale firma Ski-Moravia zřejmě bude muset vrátit jak dotaci na zasněžování, tak na rozšíření osvětlení sjezdovky. „Před proplacením nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto byla dotace vyplacena v požadované výši. V obou případech nebyl ale dodržen účel projektu po celou dobu vázanosti, která byla pět let,“ upozornila ve středu mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková. Ten proto zahájil řízení o vrácení dotace.

Jak uvedl současný jednatel Ski-Moravia Aleš Pfeffer, jeho firma se už odvolala na ministerstvo. „Dokladujeme, že jsme se na to nevykašlali a celou dobu jsme se snažili o to, abychom tam stáhli vodu. V projektu chceme pokračovat, protože vše je funkční, jen chybí voda,“ vyjádřil se Pfeffer, který se stal jednatelem společnosti po odchodu Mynáře na Hrad v roce 2013.

Mimo jiné oba v posledních komunálních volbách kandidovali za vítězné Zemanovce v Osvětimanech. Tam je nyní Mynář zastupitelem a Pfeffer starostou. Právě on doplnil, že ani vrácení téměř 1,4 milionu korun je od zprovoznění svahu neodradí. „Jednou je vlek postavený a jsou tam zainvestované peníze, včetně mnoha našich. Tak chceme, aby to fungovalo,“ řekl Pfeffer s tím, že nyní jednají pro zasněžování o využití obecních nádrží.

Snaha o vytvoření vlastních totiž neskončila pro Ski-Moraviu úspěšně. „Ta, kterou začali budovat na cizím pozemku, byla nepovolitelná,“ uvedla ředitelka pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.

Podle starosty Nové Lhoty Antonína Okénky se zatím areálu daří díky zájmu běžkařů. „Málokdo si ale uvědomuje, že je tam to parkoviště, velký dům, rolba, všechno je nakoupené pro běžecké lyžování. To vůbec nesouvisí s vlekem, který se zatím žel nepodařilo dostat do uspokojivého stavu,“ posteskl si starosta.

Zároveň se domnívá, že projekt se kvůli kancléři strašně rozmazává. „Kdyby to byl nějaký Franta Opršálek, tak se to tak neřeší,“ dodal Okénka.