„Pan Nečas je čestným občanem našeho městysu. Původně jsme chtěli ke stému výročí jeho narození umístit na fasádu základní školy pamětní desku. Protože jeho paní škole před časem věnovala válečné deníky, které si psal. Nakonec jsme původní myšlenku ještě rozvinuli,“ řekl Deníku sloupský starosta Martin Mikulášek.

Kdo byl Zbyšek Nečas



- narodil se 6. března 1921 v obci Lazy u Orlové

- studoval na gymnáziu v Šumperku

- později se rodina přestěhovala do Sloupu a Nečas studoval na gymnáziu v Boskovicích

- od malička snil o tom, že se stane pilotem

- 3. srpna 1939 odcestoval na dvoutýdenní studentské vízum do Anglie a už tam po vypuknutí druhé světové války zůstal

- v roce 1940 se přihlásil do britského královského letectva, absolvoval kurz palubních radiotelegrafistů i nástavbový kurz

- v roce 1941 začal sloužit u britské 68. noční stíhací perutě jako radarový operátor

- doma i v Anglii získal řadu vyznamenání

- Zbyšek Nečas-Pemberton zemřel podle rodiny 15. března 2018

Pomník se skládá s vápencového kamene, pamětní desky a makety válečné stíhačky a stojí před sloupskou základní školou. „Z pohledu mě jako učitele je umístění pomníku to nejlepší místo. Přiznejme si, že pokud dnešní náctiletí něco vědí z druhé světové války, tak je to většinou jen z počítačových her. Realita jim už uniká. Takto budou mít kus historie přímo na očích,“ uvedl v sobotu po slavnostním odhalení pomníku ředitel sloupské základní školy Pavel Dočekal.

Kámen pochází z lomu bývalé vápenky ve Sloupu. Pamětní desku pak věnovali Čeští RAFáci a plastiku stíhačky vyrobil umělecký kovář Matouš Kvíčala z Předklášteří na Brněnsku. „Jsem nadšenec do letadel a byla to pro mě velmi příjemná práce. Vyrobit kovovou kopii skutečné stíhačky, ve které pan Nečas létal, mi zabralo celkem tři sta deset hodin práce. Model váží čtyřicet kilo a je z oceli,“ popsal dílo Kvíčala.

Součástí odhalení pomníku byla v sobotu také tématická výstava o Zbyšku Nečasovi, o 68. Noční stíhací peruti RAF a o letcích z Boskovicka a okolí. Před sloupský, kulturním domem pak klub vojenské historie Czech Spitfire Club představil polní letecký tábor s maketou legendární spojenecké stíhačky Supermarine Spitfire. Vše jeho členové doplnili komentovanými prohlídkami.

V odpoledních hodinách pak nad Sloupem na počest bývalého člena RAF přeletěly armádní stíhačky. „Pan Nečas byl hrdina a pomník si určitě zaslouží. Jsem rád, že se na něj ve Sloupu nezapomnělo. Byl vrstevník s mým otcem a měl jsem to štěstí se s ním setkat. Podařilo se mi také sehnat jeho knihu,“ řekl u pomníku jeden z příchozích Karel Pernica ze sousední Šošůvky.

Do RAF vstoupil Zbyšek Nečas-Pemberton dne 12. 8. 1940 a byl zařazen jako tlumočník pro československé jednotky, které byly školeny na radiotelegrafisty. „Jako tlumočník jsem působil až do 11. prosince 1941. Teprve 12. prosince 1941 po těžké námaze a prošení u československého inspektorátu se mně podařilo dostati se k letecké službě. Konečně,“ zapsal si do deníku Nečas.

Sloužil jako radarový operátor 68. perutě britského královského letectva. Sloup navštívil společně s manželkou Rosemary před devíti lety. Zúčastnil se také besedy na polním letišti v nedalekých Kotvrdovicích. A dokonce si Sloup prohlédl z ptačí perspektivy. „Byl to pro mě zážitek letět s pilotem RAF. A také pro něj. Měl ohromnou radost, že se mohl proletět nad místem, kde strávil část svého života a měl rodinu. Na chvíli jsem mu půjčil knipl a letadlo pilotoval,“ vrátil se před časem ve vzpomínkách na neobyčejné setkání šéf kotvrdovického letiště Zdeněk Moravec.