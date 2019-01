Brno - Čísla úspěšnosti studentů u letošních státních maturit nebyla povzbudivá. Podle organizace Cermat v republice propadl z češtiny každý desátý student, matematiku nezvládla více než pětina zkoušených. Ředitel brněnské Střední průmyslové školy v Sokolské ulici Ladislav Němec ale může být s výsledky svých studentů spokojený. Test z češtiny nezvládlo jen třináct žáků z 224, sloh napsali všichni. I angličtinu zvládli kromě jedné studentky všichni. Matematikou neprošlo jen sedm maturantů ze šestadevadesáti. „Jen mi je líto, že si u nás, na technické škole, matematiku vybralo méně žáků než angličtinu,“ říká Němec.

Rozhovor na konci týdne s ředitelem Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno Ladislavem Němcem v brněnské Sokolské ulici. | Foto: Deník / Attila Racek

Letos byli vaši žáci velmi úspěšní. Je tahle situace běžná každý rok, nebo jde spíše o výjimku?

Letos jsou o něco lepší než v předchozích letech, ale že by šlo o velký nárůst, to se říct nedá.

Ladislav Němec• Narodil se v roce 1963 v Brně.

• Vystudoval nejdříve Střední průmyslovou školu v Sokolské ulici, konkrétně obor strojírenství. Poté zamířil na Vysoké učení technické.

• V roce 1990 nastoupil na střední školu, kterou kdysi sám vystudoval. Nejdříve působil jako asistent výpočetní techniky, od roku 2004 je v průmyslové škole v Sokolské ulici ředitelem. Na dva roky ale v minulosti kariéru na škole přerušil a působil na ministerstvu školství jako náměstek ministra.

• Ve volném čase se rád věnuje sportování, zejména cykloturistice a vysokohorské turistice, má rád také lyžování. Zajímá se o techniku a technologie.



Čím to je, že vaši žáci zvládají maturitu tak dobře?

Je to dáno jednak přístupem žáků, jejich připravenost odmaturovat je více než dobrá. Zároveň také držíme linii, že když se k nám dostanou žáci, kteří nemají předpoklady k tomu, aby vystudovali technický obor, už v prvním ročníku se snažíme domluvit s rodiči a najít studentovi vzdělávací cestu, která by mu vyhovovala lépe. V prvním ročníku tím pádem máme vyšší úbytek žáků. Ale je to mnohem lepší, než když pak žáci nezvládnou maturitu. Takže u nás se do třetího a čtvrtého ročníku dostanou žáci, kteří mají velký předpoklad maturitní zkoušky zvládnout. Naše letošní procento neúspěšnosti maturantů je srovnatelné s celostátním průměrem čtyřletých gymnázií.



To asi mnohé lidi překvapí. Ve společnosti panuje spíše představa, že na maturitní a učební obory jdou spíše horší žáci.

Rozdíl mezi gymnázii a ostatními školami je dán celým systémem vzdělávání, který je v tomto směru špatně nastavený. Víceletá gymnázia si nejlepší žáky ze základních škol stáhnou už ze druhého stupně. Tím ze škol zmizí tahouni. Nové tahouny udělají z původně průměrných žáků. Ti následně odchází na čtyřletá gymnázia. Zbytek jde na maturitní obory a až v poslední fázi přicházejí učební obory.





