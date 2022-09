Vznikne za dva roky. „Taková administrativní budova v Brně ještě není. Bude stavěná podle nejtvrdších pravidel, aby byla co nejvíce soběstačná. Jde nám o to, abychom odebírali co nejméně elektřiny a vody," přiblížil ředitel Nové Zbrojovky Miroslav Pekník.

Za rok v létě začne developer stavět první bytový komplex. „Půjde o zhruba 220 bytů. S půlročním zpožděním začneme stavět dalších dvě stě bytů. Hotovo by mělo být v roce 2024. Do dvou let Zbrojovka ožije. Postupně s představiteli města rozvíjíme spolupráci na školce a škole. Výstavba bude záviset na rozvoji lokality," řekl Pekník.

Dvaadvacet miliard: proměna Nové Zbrojovky začne na jaře, podívejte se

Soukromý investor už také zahájil rekonstrukci budovy ředitelství bývalé Zbrojovky. Za rok ji chtějí otevřít. Budou tam kanceláře Nové Zbrojovky, dole pak fitcentrum, gastroprostory, nahoře terasa s barem. „Chceme, aby historie včetně materiálů zůstala zachovaná. Budou tam síně, kde se lidé podívají na starou Zbrojovku," mínil Pekník. Náklady na první fázi přeměny brownfieldu jsou čtyři miliardy korun.

Na rozvoji lokality pracuje developer se zástupci města. Obě strany s firmou Imos Development, která vlastní pozemky hned vedle, mají podepsanou smlouvu o spolupráci. „V případě areálu Zbrojovky pro nás bylo zásadní věnovat se infrastruktuře, zejména silnicím. Asi nejdůležitejší je vznik nového bulváru, který bude propojovat danou lokalitu se Zábrdovickou ulicí. To bude masivní silnice, kterou využijí nejen obyvatelé tohoto areálu," nastínila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Vydrží stoletou povodeň

Vznikne také nový pětaosmdesát metrů široký most, který překlene za několik let řeku Svitavu u areálu Nové Zbrojovky v Brně. Vznikne podle návrhu londýnského ateliéru William Matthews Associates. Podobně velký most ve městě postaví po zhruba šedesáti letech. Vydrží stoletou povodeň.

V centru Nové Zbrojovky zůstane zachovaný objekt bývalé výtopny s komínem, která bývala srdcem staré Zbrojovky. „Uděláme z toho srdce Nové Zbrojovky. Je tam plánovaný pivovar, velká přednášková síň, na střeše má být kavárna se zimní zahradou. Plánujeme, že rekonstrukce komína začne za tři roky," sdělil Pekník.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

V místě má vzniknout i náměstí, kde se budou konat různé akce. Zda se místo v budoucnu stane novým přirozeným centrem Židenic, nechce židenický starosta Aleš Mrázek předjímat. „O tom rozhodne až život. Nechci to nyní ani zavrhovat, ani vyzdvihovat," komentoval.

Neničte nám přírodu, vyzývají aktivisté v Obřanech. Status území ale budí dohady

Proměnu doposud nevyužívané lokality vítá. „Lokalita omezovala rozvoj Židenic. Jednalo se o obrovskou plochu, která byla ohraničená plotem, zdmi, kam lidé nemohli chodit. Byla to část Židenic uzavřená pro obyvatele, protože tam fungovala výroba. Když se z ní stane veřejný prostor, bude to jen dobře," míní Mrázek.

Celkem má vzniknout v lokalitě Nové Zbrojovky kromě dvou a půl tisíc bytů, dvě stě tisíc metrů čtverečních kancelářských a sto tisíc metrů čtverečních komerčních ploch a služeb.