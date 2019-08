Čekají hvězdárnu v nejbližší době nějaké novinky?

Plánů máme spoustu. Dělím je na projekty, které jsou reálné a vzniknou, a seznam snů, o kterých si nemyslím, že se podaří, ale bylo by krásné, kdyby je Brno mělo. Z reálných třeba zmíním, že na podzim koupíme mobilní planetárium. Lidé jej uvidí na různých akcích.

Co dalšího chystáte?

Úplně nereálný není ani plán, že postavíme a vypustíme umělou družici. Něco podobného stojí pět až deset milionů korun, což v dnešní době není tak moc. Na tvorbě družice se mohou podílet všechny generace, třeba děti z jihomoravských školek vymyslí název, žáci základních škol propagaci, středoškoláci a vysokoškoláci jí postaví. S některými brněnskými firmami už mám domluvenou spolupráci.

Co je v seznamu snů?

V České republice například neexistuje muzeum kosmonautiky. A kde jinde než v Brně, centru kosmického průmyslu v České republice, by mělo stát. Pak mám nápad na vědeckou šalinu, ve které by žáci zkoumali fyziku pohybu tramvaje.

Jak to nyní vypadá s projektem rozhledny na Kraví hoře, o které se mluvilo před několika lety?

Je uspaný. Máme studii proveditelnosti, která tvrdí, že postavit takzvanou Sluneční věž je možné, ale chybí peníze. Taky chápu, že možná ne každému se projekt zamlouvá, protože stavbou věže by vznikla nová dominanta města.

Na kolik by stavba vyšla?

V podstatě co metr výšky, to milion korun.

Hvězdárna už v minulosti zasahovala různými projekty do vzhledu Kraví hory. Chcete v tom pokračovat?

Snažíme se prostředí vylepšovat a pokračovat budeme, přidáme nové sedací prvky, piknik body. Snad v příštím roce se nám v parku podaří vytvořit model sluneční soustavy.

Jiří Dušek



Narodil se v srpnu 1971 v Sušici.



V dětství toužil stát se kosmonautem, jeho vzorem byl Vladimír Remek. Proto se začal věnovat astronomii.



Studoval na Přírodovědecké fakultě brněnské Masarykovy univerzity, ještě v době studií začal pracovat na brněnské hvězdárně.



Hvězdárnu a planetárium Brno od roku 2008 vede jako ředitel.

Když už jsme u těch modelů, obří nafukovací model Měsíce měl celkem úspěch. Uvidí jej opět lidé?

Musím říct, že mě zájem lidí o tento model překvapil. Nečekali jsme ho v takové míře. Jsem z modelu také nadšený, ale je trochu strašidelné, že největším úspěchem mé profesní kariéry je zdá se potištěné plátno a vzduch (smích). Psaly nám kvůli němu tisíce lidí. Každopádně, Měsíc budeme nadále ukazovat na různých akcích a rozhodli jsme se, že každý rok přidáme další podobný model.

Loni na podzim jste zmodernizovali digitárium, nyní jsou v něm i třírozměrné projekce. Oblíbili si je návštěvníci?

Jsou absolutním hitem, rozdíl mezi návštěvností 2D a 3D projekcí je obrovský, což je skvělé, i když je to pro nás skutečně technicky nesmírně složité zařízení.

V čem jsou s ním problémy?

Všechno musí být úplně přesné. Obraz vytváří osm počítačů, další je synchronizuje, a ještě to musí být v souladu se speciálními brýlemi, přes které návštěvníci představení sledují. Je to magie. Ze začátku se nám třeba stávalo, že kus obrazu byl ve 3D, kus ne, a lidem se dělalo špatně. Také po každé projekci musíme brýle vyčistit, máme na to speciální mycí linku. A zjistili jsme, že když ženy nosí permanentní mejkap, tak se z brýlí neumyje a musí se čistit ručně. Brýle se také aktivují jen při promítání, a najednou se nám stalo, že začaly fungovat i ve skladu, kde byly uložené. Reagovaly totiž na tamní osvětlení. Už jsme vše vyřešili, ale je to složité.

Jako instituce se věnujete také propagaci vědy v kraji. Zlepšují se znalosti lidí?

Nemáme žádné statistiky, ale myslím, že už lidé víc vnímají jih Moravy nejen jako kraj vína, ale také vědecké centrum. To, že jím skutečně jsme, je vidět třeba na množství zahraničních vědeckých a technologických firem, které se zde usazují.

Zajímají se lidé o vědu, nebo je do toho musíte spíš tlačit?

V seriálu Simpsonovi je scéna, ve které Bart hraje počítačovou hru, kde tuším získává informace o hlavních městech amerických států. Najednou se zarazí, a říká si: Sakra, já se vlastně učím. Tak na lidi jdeme i my. Aby se u nás bavili a ani nepostřehli, že se něco dozvídají. Lidi nepoučujeme, chceme je motivovat.

Věří lidé různým mýtům?

Ano, stále se mi stává, že se například potkám s někým, kdo si myslí, že přistání na Měsíci byl podvod. Už ani nemám energii mu to vyvracet.

Nedávno jste vydali vědeckou mapu, budete v podobných projektech pokračovat?

Chceme se zaměřit třeba na představení Mendela jako vědce a skutečně mnohostranného odborníka, nejen genetika. Také se nadále budeme věnovat matematikovi Kurtu Gödelovi a pustíme se do kosmonauta Vladimíra Remka.

Jaký je přístup města a kraje k podpoře institucí propagujících vědu?

Zlepšuje se. Jihomoravský kraj nám nedávno výrazně přispěl, Brno taky pomáhá. Ale není to automatické, musíme o peníze bojovat a snažit se.