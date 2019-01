Brno – Pomoci lidem zasvětila většinu pracovního života. Jako náměstkyně ředitele stále jezdila v sanitce. Lékařka z Ladné na Břeclavsku Hana Albrechtová od začátku roku vede jihomoravskou záchrannou službu. Jedním z jejích hlavních úkolů bude urovnat spory mezi vedením a odboráři.

„Sejdu se s nimi koncem ledna. Jsem ráda, že stávková pohotovost skončila. Doufám, že najdeme společnou řeč v tom, že chceme záchranku někam posunou,“ říká Albrechtová.

V jakém stavu záchranku přebíráte?

Podle mě ve velmi dobrém stavu. Nejen vybavením, zaměstnanci, ale i péčí o ně. Máme dobře nastavený systém vzdělávání, který chceme dále rozvíjet. Co se týká úrovně, řadíme se na špici záchranných služeb v republice. Je to poznat i v tom, že se snad téměř každý měsíc účastníme záchranářských soutěží, ze kterých přivážíme medaile. Máme také skvěle nastavené plošné rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů, za což jsme dostali Zlatý záchranářský kříž. A je toho mnohem víc, na co jsme pyšní.

Kde vidíte případné rezervy?

Například dostavba nových výjezdových základen tam, kde je to potřeba. Někde totiž naše budovy nejsou v dobrém stavu. Chci také zlepšit vzdělávání středního článku vedení v manažerských dovednostech, aby se zlepšila komunikace mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky. V této oblasti má rezervy prakticky každá firma. Vždy je co zlepšovat.

Na co se chcete v ředitelské funkci zaměřit?

V každé oblasti, technické, ekonomické, personální i zdravotní se chci sejít s náměstky. Ve spolupráci s nimi pak vytyčit nejdůležitější body a hlavní problémy, které záchranku trápí. A jelikož jsem doteď působila jako náměstkyně ředitele pro zdravotní péči, musím na tuto pozici za sebe najít náhradu.

