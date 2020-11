Tři, dva, jedna… Rozzáření vánočního stromu a začátek adventu letos dav lidí na jihomoravských náměstích neodpočítá. Na bohatý program s popíjením do noci mohou lidé kvůli koronaviru také zapomenout. Zákaz shromažďování a pití alkoholu na veřejnosti je zabijákem podoby vánočních trhů z posledních let. Organizátoři se přesto nevzdávají.

Advent na jižní Moravě



Brno: Brněnské Vánoce začínají 27. listopadu. V centru budou stánkaři prodávat jen řemeslné výrobky nebo regionální potraviny s sebou, na Zelňáku bude místo 120 natěsnaných prodejních stánků jen 25 s většími rozestupy, na náměstí Svobody jich bude 20, na Dominikánském náměstí 4, ale opět i vyřezávaný betlém. Moravské náměstí ozdobí vánoční kolo.



Znojmo: Znojemský advent zahájí 29. listopadu. Pořadatelé mají několik variant, v případě rozvolnění a možnosti korzování lidí v ulicích jim teplé nápoje a vánoční dobroty nabídnou gastrozařízení ve výdejních okénkách. Město vánočně vyzdobí více ulic.



Vyškov: Lákadlem je unikátní dřevěný betlém na Masarykově náměstí. Letos rozšířený o nové postavy a zvířata.



Blansko: Vánoční strom rozsvítí 27. listopadu bez veřejného programu. Záložní variantou je online přenos.



Břeclav: Břeclavské Vánoce tradičně začínají v polovině prosince. Vedení města čeká na vývoj situace kolem koronaviru.



kluziště: Ve Znojmě na Horním náměstí letos nebude, je pravděpodobné, že se bruslaři nesklouznou ani v Brně na Moraváku pod sochou Jošta.

V Brně na náměstí Svobody rozsvítí čtrnáct metrů vysokou jedli už za dva týdny. „Dřevěných stánků v centru města bude čtvrtina obvyklého množství. Počítáme s prodejem řemeslných výrobků,“ řekl v pondělí tajemník Brna-středu Petr Štika.

Pořadatelé mají připravený scénář s roztažením předvánoční atmosféry do dalších ulic mimo vybraná náměstí. To Moravské zůstane podle všeho bez populárního brusláku pod Joštem. „Sestavení kluziště radní ještě definitivně nezavrhli. Šance je ale minimální,“ dodal Štika s tím, že na smontování ledové plochy potřebují technici asi dva týdny.

Bruslaři se v předvánočním čase nesklouznou ani na znojemském Horním náměstí. Ani v Hodoníně, kde mělo být kluziště v centru novinkou letošní zimy. Nápad město odsunulo na další rok i kvůli technickým problémům.

Ve Znojmě bude advent bez programu na Masarykově náměstí. Pořadatelská Znojemská Beseda ale připravila variantu trhů po případném částečném rozvolnění opatření, když by lidé mohli korzovat městem. „Oslovili jsme místní restauratéry a kavárníky, aby nabízeli teplé nápoje a dobroty přes výdejní okénka,“ uvedl ředitel městské organizace František Koudela.

Zareagovala třeba Cukrárna Znojmo. „Už nyní máme pro zájemce nealkoholický punč. Brzy přibudou balíčky s vánočním cukrovím a perníčky,“ zmínila majitelka Markéta Leinweberová.

Ve Znojmě podpoří vánoční atmosféru i větší výzdobou. „Rozšíříme ji do Hradní a Mikulášské ulice a o Václavské náměstí. Ve vybraných částech města chceme pouštět reprodukovaně koledy,“ doplnil Koudela.

Nehledě na vládní opatření ozáří o posledním listopadovém víkendu i náměstí okresních měst vánoční stromy. Do Vyškova dorazí douglaska tisolistá v noci na 19. listopadu, deset dní před plánovaným rozsvěcením stromu. Tamní Masarykovo náměstí potěší i unikátním dřevěným betlémem. Letos přibudou postavy dětí a zvířata: pes, ovečka, kačeny i labutě. „Město získalo originální a umělecky hodnotnou vánoční výzdobu,“ ocenil místostarosta Roman Celý dílo řezbáře Tomiše Zedníka a jeho otce Bohumíra.

Vánoční jarmark v Hodoníně má začít v polovině prosince. „Zatím trhy připravujeme. Pokud je stát nezakáže, budou. Možná vynecháme doprovodný program,“ nastínila hodonínská radní Terézia Mlýnková Išková.

Adventní trhy v pozměněném duchu připravují i v Blansku. „Rozsvěcení vánočního stromu bude omezené kapacitně nebo přenášené online,“ sdělila mluvčí radnice Pavla Komárková.

Vídeň: Zahájení vánočních trhů se odkládá



Nasávat sváteční předvánoční atmosféru, procházet se s hrníčkem svařeného vína či punče starobylými uličkami města a ochutnávat tamní kulinářské speciality. Z těchto důvodů míří každoročně do rakouské metropole Vídně davy turistů i z České republiky. Pravidelně se k nim řadí také Miriam Nová ze Sedlece na Břeclavsku. „Předvánoční Vídeň je u nás doma tradicí. Jezdíme tam už roky. Ve Vídni máme klienta, každoročně se tak právě na trzích potkáváme i s ním. Já osobně miluji pečené kaštany a brambory. Nikde na světě jsem nejedla lepší. Věřím, že i letos bude možné se tam vydat,“ doufá žena.



Jak však Deník Rovnost zjistil, za jakých podmínek a kdy vlastně vánoční trhy ve Vídni odstartují, stále není vůbec jasné. Důvodem jsou nedávné teroristické útoky i opatření tamní spolkové vlády v boji proti druhé vlně koronaviru. „Zda letos budou moci vánoční trhy otevřít, záleží na nařízeních parlamentu. Aktuálně to není vzhledem k nouzovému stavu možné. Vídeň jako spolkový stát musí čekat na to, jak se k této otázce postaví parlament,“ sdělil v pondělí dopoledne mluvčí vídeňské radnice Paul Weis.



Takzvaný lockdown platí v Rakousku prozatím do 30. listopadu. Původně přitom měly vánoční trhy ve městě na Dunaji odstartovat už v jeho polovině. Na letošek jich je ve městě připravených rovných osmnáct. Vídeňská radnice také oznámila, že stánků bude 852, což je o 178 méně než v loňském roce.



Od čtvrtka také stojí před vídeňskou radnicí tradiční vánoční strom. Letos je jím třicet metrů vysoký a dvě stě let starý smrk. „Už devětapadesát let je tradicí, že vánoční strom obyvatelům Vídně každý rok daruje jiný spolkový stát. Tentokrát pochází z Horního Rakouska,“ informoval na svém oficiálním profilu na sociální síti Facebook starosta města Michael Ludwig.



Jak podotkl, v tomto roce má vánoční strom kromě té tradiční ještě i další funkce. „V roce koronavirové krize a krátce po strašlivém teroristickém útoku je pro mě jako starostu znamením optimismu. Znamením toho, že se jako demokratická společnost nemůžeme a nenecháme rozdělit,“ uvedl Ludwig.



Vánoční smrk má všem obyvatelům Vídně i jejím hostům zprostředkovat pozitivní vidění budoucnosti. „Je znamením pospolitosti našeho města i solidarity mezi rakouskými spolkovými zeměmi. A především má nám všem po událostech ze druhého listopadu dát pocit jistoty, že čas plyne opět k normálu. Tento hornorakouský smrk má být jasným důkazem, že jsme my Vídeňané silní a že hledíme vstříc do světlých zítřků,“ napsal starosta.



Pravidelně navštěvuje předvánoční Vídeň i Jihomoravanka Dagmar Reborn. Letos však nejspíš vynechá. „Počkám si, až se situace ohledně koronaviru uklidní," řekla.



Kdyby přece jen vyrazila, vynechá trh u radnice. „Sice je nejnavštěvovanější, ale já osobně dávám přednost těm menším.Vesměs začínáme trasu u Stephansdomu, kde v posledních letech také otevřeli trhy. Jdeme pak k Hofburgu a než zamíříme k Maria-Theresien-Platz stavíme se v Minoritenkirche, kde je překrásný betlém s pohybujícími se figurkami," doporučila žena.



Na atmosféru vánoční Vídně nedá dopustit. „Město je krásně vyzdobené a atmosféra je opravdu okouzlující. Nejvíc mě oslovilo, že se lidé z okolních kanceláří a obchodů setkávají s přáteli na vánoční punč. Navíc miluji atmosféru vídeňských kaváren, takže nikdy nezapomenu jít do cukrárny. Člověk to prostě musí zažít, to se nedá popsat," usmívá se Reborn.



Letošní trhy vynechá i Vojtěch Antoš z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. „Navštívil jsem je v letech 2017 a 2019. Atmosféra byla mimořádná! V tom sedmnáctém roce to bylo pro mě kouzelné, poněvadž jsem právě v tu dobu putoval Evropou a měl jsem to potěšení během dvou týdnů pobýt na trzích v Praze, Sankt-Petěrburgu a též ve Vídni. Vůně svařáku, perníčků a dobrot je vždycky neodolatelná, a když ještě člověk stojí před vídeňskou radnicí, kde jsou ty největší trhy, je to i pěkné na pohled. Vnímám to trochu nostalgicky, protože ve světle současné doby to teď beru jako období, kdy bylo vše v normálu, slovo rouška neopouštělo nemocniční prostředí a zákaz nočního vycházení v našich slovnících neexistoval. Vídeň má své kouzlo ve všech aspektech a trhy a to umocňují," vyznal se mladík.