Jižní Morava – Léta slibované lázně budou. Smlouvu o prodeji pozemků v Pasohlávkách u Nových Mlýnů za 380 milionů podepsala v úterý před polednem v Brně společnost Thermal Pasohlávky s čínskou firmou RiseSun.

Akcionáři společnosti Thermal Pasohlávky, Jihomoravský kraj a obec Pasohlávky, se museli shodnout na podmínkách prodeje, což zabralo několik měsíců. Podle předsedy představenstva Martina Itterheima jsou podmínky poměrně tvrdé. „Společnost RiseSun je jako jediná splnila. Investor se zavázal k tomu, že bude pokračovat v doposud nastaveném projektu. Tedy v tom, že v Pasohlávkách budou lázně. Má stanovené časové limity, složil bankovní záruku sto milionů korun a ke dnešnímu dni uhradil i kupní cenu za pozemky v plné výši,“ sdělil Itterheim.



Představitel kupující strany je na výzvu připravený. „Čeká nás náročný úkol. Musíme získat stavební povolení, doladit detaily a zahájit stavbu lázní,“ konstatoval generální ředitel společnosti RiseSun Xu Jie.

Spokojený s uzavřením smlouvy je také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. „Dlouho jsme to řešili, ale nic ekonomicky relevantního nebylo na stole. Nyní jsme zase o krok blíž. Pro nás je důležité také to, že tímto prodejem dáváme šanci dalšímu projektu, a to výstavbě Odborného léčebného ústavu. Ten má sloužit k pooperační péči o pacienty nemocnic v kraji,“ zmínil hejtman Šimek.



Pozemek pro výstavbu léčebného centra zůstane společnosti Thermal Pasohlávky. Její představitelé plánují se stavbou začít ideálně už příští rok.



S tím, že se z Pasohlávek stane lázeňská obec jsou podle starostky Martiny Dominové místní smířeni. „Byl po vesnici šum z toho, že to bude čínský investor, ale spoléháme na slova Xu Jie, že pro něj budeme rovnocenný partner,“ poznamenala.