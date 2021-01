Podle Kunce ho výkonný výbor vyloučil, protože nominoval Vitulu do placené funkce předsedy komise pro vzdělávání, výchovu a sport. „Nic nebylo platné vysvětlování, že to není pravda, protože žádnou uvolněnou funkci Spolu pro Moravu od koalice nedostalo a potvrdili to opakovaně i Piráti a další strany. Smírčí výbor mě ke svému jednání vůbec nepřizval a rozhodl beze mě," napsal na twitteru Kunc.

Válek řekl, že smírčí výbor strany spor řešil na základě podnětu jeho i Kunce. „Smírčí výbor přezkoumal správnost našich postupů při událostech, které následovaly po krajských volbách. Rozhodl, že došlo i pochybení ze strany pana Kunce i pana Vituly a za fér považuji zmínit, že v jednom bodě jsem pochybil i já," uvedl ve svém prohlášení Válek.

Poté, co zástupci koaličního výboru koalice Spolu pro Moravu, kterou pro loňské krajské volby vytvořila TOP 09 se Stranou zelených a dalšími třemi uskupeními, poslali novému vedení kraje oficiální nominace do výborů zastupitelstva a komisí rady, odeslal bez projednání v koaličním výboru nominace TOP 09 do krajských orgánů i Válek. Ve společném prohlášení to uvedli představitelé zbývajících stran zastoupených v koalici.

Kunc i Vitula obvinění odmítli. „To, co nám dávají za vinu, je nesmysl. Je to prokazatelně doložitelné, že to není pravda. Nicméně pan profesor Válek si oběhal lidi v parlamentu a rozhodli, že strana nepotřebuje komunální politiky," prohlásil Vitula.

Proti rozhodnutí o vyloučení se mohou oba odvolat k smírčímu výboru strany. Zda tento postup zvolí, nechtěli v tuto chvíli kvůli čerstvosti celé situace říct.

O obsazení postu předsedy komise pro výchovu vzdělání a sport se ve Spolu pro Moravu vedly spory už dřív. Ucházeli se totiž o něho Vitula i Michal Doležel, který lídra kandidátky Vitulu díky velkému množství preferenčním hlasů od voličů přeskočil a podpořilo ho krajské vedení TOP 09, v jehož čele je Válek.