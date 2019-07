K první smrtelné nehodě letošních prázdnin došlo už v sobotu odpoledne ve Vémyslicích na Znojemsku. Za havárií motocyklisty s tragickými následky stála podle policie nejspíš vysoká rychlost. „Stroj při havárii zdemoloval betonovou propust a plot. Zdevastované tělo motorky rozlomilo strom a dopadlo do zahrady přilehlého rodinného domu,“ popsal mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Přímo do betonového mostku zase v noci na středu na silnici druhé třídy mezi Kuchařovicemi a Suchohrdly na Znojemsku vrazil řidič osobního auta. Nehoda, kterou nejspíš také zapříčinila vysoká rychlost, stála padesátiletého řidiče život. „V mírné pravotočivé zatáčce přejel řidič s autem do protisměru a následně mimo silnici, kde v příkopu narazil do betonového mostku s kanalizační propustí. Náraz auto vymrštil zpět na silnici, kde zůstalo stát napříč vozovky. Při havárii utrpěl řidič vážná zranění, kterým na místě podlehl,“ sdělil k události policejní mluvčí Petr Zámečník.

Smrtí motorkáře skončila také vážná nehoda, která se stala ve středu ráno v Sobotovicích na Brněnsku. Motorka se tam srazila s nákladním autem. „Zraněný motorkář i přes snahu záchranářů v nemocnici zemřel," informoval ve středu odpoledne policejní mluvčí Bohumil Malášek.

K zatím poslední tragédii došlo ve čtvrtek ráno. Mezi bývalým bezcelním prostorem mezi Hevlínem na Znojemsku a rakouským Laa an der Thaya se čelně srazilo osobní a nákladní auto. „Podle prvotních zjištění nedala řidička osobního auta náklaďáku přednost. Střet pro ni byl tragický a na místě podlehla svým zraněním,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.

V souvislosti s další vlnou odjezdů na dovolenou policisté opět upozornili řidiče na několik důležitých základních pravidel, která jim a jejich blízkým mohou zachránit život. „Nepozornost zabíjí: Soustřeďte se proto na cestu a pracovní problémy či shon před odjezdem hoďte za hlavu. Snažte se počítat s chybami druhých, o svých manévrech dejte zavčas vědět. Případné agresory nechte jet a nesnažte se je vychovávat,“ vyjmenoval mluvčí Šváb.

Rady policie:

- Nepozornost zabíjí: Soustřeďte se na cestu a pracovní problémy či shon před odjezdem hoďte za hlavu.

- Defenzivní jízda: Snažte se počítat s chybami druhých, o svých manévrech dejte zavčas vědět. Případné agresory nechte jet a nesnažte se je vychovávat.

- Vliv počasí: Dodržujte pitný režim a nepodceňujte přestávky. Jízda ve vedrech vyčerpává. V ostrém slunci lze snadněji přehlédnout chodce či cyklisty.

- Připravte sebe i vůz: Řidič by měl být v optimální kondici, ale totéž platí i pro automobil. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, jedná se zejména o stav brzdové soustavy, pneumatiky, osvětlení a chladící systém.

Důležité je podle jeho slov také dodržovat pitný režim a nepodceňovat přestávky. „Jízda ve vedrech vyčerpává. V ostrém slunci lze snadněji přehlédnout chodce či cyklisty,“ upozornil mluvčí.

Kromě svého auta by řidiči neměli zapomínat na cestu připravit také sami sebe. „Řidič by měl být v optimální kondici, ale totéž platí i pro automobil. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, jedná se zejména o stav brzdové soustavy, pneumatiky, osvětlení a chladicí systém. Nezapomeňte ani na povinnou výbavu auta včetně výstražného trojúhelníku a reflexní vesty, která by měla být po ruce. Důležitá je i lékárnička. Od věci není si koupit vhodný hasicí přístroj. Plně naložené auto hůře zrychluje, ale hlavně se mu prodlužuje brzdná dráha,“ poznamenal Šváb.

Zásadní je podle něj také naplánovat trasu a počítat s případnými alternativami. „Zvýšené množství uzavírek vás od optimální trasy odkloní. Počítejte s alternativami a nejezděte na hranici časové dotace. Vždy si nechte dostatečnou rezervu, kolony vás mohou zbrzdit i o desítky minut,“ připomněl Šváb.