Kvůli uzavřené dálnici řidiči nevyužijí nájezd na 16. kilometru u Hrušovan u Brna a sjezd na 10. u Rajhradu. Značně omezený provoz bude i na sjezdu na 9. kilometru u Popovic. Objízdná trasa vede podél dálnice po silnici III/42510 do Rajhradu.

Omezení naplno odstartují v neděli ráno, kdy začne platit uzavírka celého dálničního tělesa vedoucího do Brna. „Dopravu povedeme v protějším jízdním pásu. Pro směr na Mikulov v něm vymezíme dva pruhy a pro opačný směr jeden," sdělila Trubelíková.

Silničáři začnou umisťovat přechodné značení na dálnici v sobotu od jedné hodiny odpoledne. „Při instalaci provoz omezíme do jednoho jízdního pruhu v obou směrech," informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

