Zrušeno. Poprvé od svého vzniku v roce 1959 se letos neuskuteční Mezinárodní strojírenský veletrh na brněnském výstavišti. Další ročník bude až za rok v září. Rozhodli o tom ve čtvrtek představitelé společnosti Veletrhy Brno. „Je další obětí koronaviru mezi významnými evropskými veletrhy. Museli jsme ukončit přetrvávající nejistotu kolem konání této akce,“ sdělil generální ředitel společnosti Jiří Kuliš.

Epidemiologové podle něj nastavili pravidla, která jsou neakceptovatelná. „V jednom pavilonu by mohlo být maximálně tisíc lidí, ale mezi pavilony by nesměli přecházet. Znemožňuje nám to konat jakýkoliv větší veletrh. Přitom třeba v Tescu nikdo odstupy neřeší,“ přiblížil Kuliš.

Dalším důvodem pro zrušení akce byla nejistota v ekonomice. Přestože ještě v březnu měli pořadatelé signály předpovídající rekordní ročník.

Mezinárodní strojírenský veletrh:



Organizátoři kvůli omezením souvisejícím s koronavirem vůbec poprvé zrušili.



Podle odborníků zrušený veletrh bude mít dopad i na další oblasti ekonomiky v Brně jako je ubytování nebo gastronomie.



Konal se pravidelně na brněnském výstavišti od roku 1959.



Příští ročník je v plánu od 13. do 17. září 2021.

Zrušení letošního veletrhu mrzí prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. „Byl by to skvělý signál, že naše firmy koronavirovou krizi ustály a nadechují se k nové expanzi,“ litoval.

Veletrh každoročně navštěvuje kolem osmdesáti tisíc lidí. I kdyby se letos akce konala, podle ekonoma Petra Pelce by návštěvnost byla výrazně nižší. „Dalo se předpokládat, že spousta lidí akci vynechá kvůli možnému zdravotnímu riziku,“ řekl.

Pravidelným účastníkem veletrhu bývá společnost Siemens. „Se zákazníky zůstáváme v kontaktu především díky online technologiím. Takto představujeme i nové výrobky a technologie,“ uvedla mluvčí společnosti Mariana Kellerová.

Pelc očekává, že zrušený veletrh bude mít vliv na ubytovací zařízení, restaurace, případně turismus. „Ale vyčíslit se dá nyní těžko,“ upozornil.

Ředitel Kuliš označil zrušení veletrhu za ekonomickou katastrofu. „Odhadujeme, že ztráta může být čtyři sta až pět set milionů korun,“ oznámil. O tuto sumu chtějí Veletrhy Brno žalovat stát.

Strojírenský veletrh předtím nikdy zrušený nebyl. „Ani po ruské okupaci v roce 1968. Byl jen posunutý asi o dva týdny,“ zavzpomínal Kuliš.

S konáním dalších plánovaných veletrhů ve druhém pololetí představitelé Veletrhů Brno počítají. „Prvním je Styl/Kabo, který návštěvností splňuje stanovená pravidla. Na výstavišti se mohou od září konat i hostující kongresy a firemní akce,“ zmínil mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek.