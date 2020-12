Veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour netradičně v listopadu, stavební zpátky výjimečně v dubnu. Představitelé Veletrhů Brno dál přesouvají tradiční akce na pozdější termíny. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zůstává výstaviště pro veletrhy zavřené a každý den se prohlubují ztráty. Dál také čekají na případnou podporu od státu. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu nedávno odložili rozhodování o podpoře pro veletržní společnosti. Uvažovali o vyplacení peněz pouze komerčním veletrhům, které nepatří městům. V takovém případě by se dotace netýkala brněnských veletrhů. Proč? Protože stoprocentním vlastníkem firmy je Brno.

„Bylo by to diskriminační, výhodu by získaly konkurenční subjekty na trhu. Jsme čistě obchodní firma, která není placená z veřejných rozpočtů, ale z vlastního hospodaření. Program by vytvořil nerovné prostředí,“ řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Podle něj by navíc byly vyloučeny i další subjekty jako Kongresové centrum Praha nebo Výstaviště České Budějovice.

Chtějí změnit postoj ministerstva

Představitelé Brna se postoj ministerstva snaží zvrátit. Veletrhům město nedává dotace, ani si u nich neobjednává žádnou veřejnou službu jako třeba u dopravního podniku. „Aktuální postoj ministerstva považujeme za příliš formalistní, aniž by se zabýval podstatou fungování byznysu Veletrhů Brno,“ poznamenala primátorka Markéta Vaňková.

Veletrhy Brno a koronavirus

- Vládní opatření proti šíření koronaviru je letos na jaře zasáhly mezi prvními.

- Za letošek skončí kvůli omezením ve ztrátě několik set milionů korun.

- Konkrétní výši ztráty se představitelé Veletrhů Brno dozví v lednu.

- Na výpadky museli reagovat propuštěním desítek zaměstnanců.

- Další krok vedoucí ke zmenšení ztrát představuje prodej nemovitého majetku.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by se souběžná podpora komerčním i městským veletrhům vyšplhala přes miliardu korun. „Ze státního rozpočtu takovou částku dát nemůžeme,“ shrnul.

Pokud Veletrhy Brno nepodpoří stát, skončí podle Vaňkové za letošek ve ztrátě 250 až 280 milionů korun. „Zásadní problém s cash flow ale nastat nemá. Postupně totiž přistupujeme ke krokům navrženým v analýze společnosti Deloitte, například k prodeji nemovitého majetku,“ sdělila primátorka.

Konečnou roční ztrátu budou představitelé Veletrhů Brno znát na konci ledna. „Našimi výrobními prostředky jsou výstavní haly a veletrhy, které jsou zakázané. Stejně jako kongresy, firemní akce, koncerty, festivaly, jež se v našich prostorách běžně konají. Příjmy vytvořily pouze akce na začátku roku,“ upozornil Kuliš.

Propouští zaměstnance

Poprvé letos zrušili Mezinárodní strojírenský veletrh. Společnost propouští zaměstnance. Nynější nařízení umožňují pořádání akcí při čtvrtinové kapacitě lidí v hale a při dodržení dvoumetrových rozestupů. „Jedná se jen o vládní alibismus: veletrhy nejsou zakázané, ale dodržte neproveditelné podmínky. Veletrhy a další akce lze v zásadě konat, až bude situace normální,“ podotkl Kuliš.

Podle ekonoma Petra Pelce jsou podmínky nevýhodné i pro vystavovatele. „Nezaplatí takové peníze za exhibici a zároveň nebude možné vybírat vyšší vstupné. Vystavovatelé nebudou mít zájem o akce pro méně lidí,“ řekl.