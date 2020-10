Průměrně na jihu Moravy nyní denně přibývá 112 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel. Ve středu celkově v kraji zaznamenali hygienici 1333 nových případů, z toho přes pět set jich bylo v Brně. I nadále se zvyšuje počet nemocných, kteří potřebují nemocniční péči. „Aktuálně je ve zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji hospitalizováno 516 pacientů, z toho devětašedesát lidí je ve vážném stavu. Vzhledem k enormnímu říjnovému nárůstu pozitivně testovaných jsou zatím za říjen ve všech nemocnicích témr čtyři procenta všech pozitivně testovaných osob," poznamenala ředitelka protiepidemického odboru jihomoravských hygieniků Renata Ciupek.

Každý den se zvyšují počty lidí s koronavirem, o které pečují zdravotníci v bohunické fakultní nemocnici. „Na standardních odděleních máme nyní 109 takových pacientů, na jednotkách intenzivní péče jich leží třiadvacet. Z toho devět lidí potřeuje umělou plicní ventilaci," shrnula mluvčí zařízení Veronika Plachá.

V brněnské svatoanenské nemocnici ke středečnímu dopoledni leželo celkem 102 pacientů s koronavirem. „Deset lidí je na anesteziologicko resuscitační klinice na umělé plicní ventilaci, dva z nich na mimotělní podpoře života, jejich zdravotní stav je vážný. Čtrnáct pacientů leží na jednotkách intenzivní péče na dalších klinikách, 61 na lůžkách s kyslíkem, sedmnáct na standardních lůžkách," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Nemocnice v kraji postupně přistupují k rušení plánovaných operací, kvůli uvolnění lůžkové kapacity pro pacienty s koronavirem. Přesto ale jejich zástupci ujišťují, že takový krok akutní pacienty nijak neohrozí. „Nyní lékaři v nemocnici denně uskuteční přes třicet operací, což je zhruba polovina původního počtu. Odkládání plánovaných operací nebo zákroků ale nijak nesouvisí s akutními stavy ani péčí o onkologicky nemocné pacienty," ujistila třeba mluvčí brněnské svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

O termín operace přijdou nyní pouze ti pacienti, u nichž takový krok nezpůsobí žádné zhoršení jejich zdravotního stavu. „Jednoznačně zachováváme péči o pacienty s akutním koronárním syndromem a akutními kardiologickými stavy jako jsou kardiální dekompenzace, závažné arytmie, plicní embolie, hypertenzní krize nebo akutní stavy u pacientů po transplantaci srdce," podotkla třeba přednostka I. interní kardioangiologické kliniky svatoanenské nemocnice Lenka Špinarová.

Lékaři se snaží i ty pacienty, jejichž operace nyní musí odložit, přesunout na co možná nejdřívější termín. „Samozřejmostí je preferování pacientů akutních a těch z krátkodobého hlediska neodložitelných, jejichž termín přijetí ponecháváme beze změn. Přijetí pacientů s odložitelnými typy výkonů pak plánujeme dle aktuálních možností kliniky podle počtu volných lůžek a času na operačním sále tak, abychom i zde operační léčbu nabídli v co možná nejkratším termínu. Největších změna prozatím nastala u provádění RTG cílených obstřiků páteře, které jsme museli přechodně zastavit,“ nastínil přednosta Neurochirurgické kliniky nemocnice Radim Jančálek.

Lékaři rovněž upozorňují, že lidé by i navzdory současné situaci neměli odkládat návštěvu lékaře, pokud mají nějaké akutní problémy či podezřelé příznaky. „Je lepší spíše přijít zbytečně než pozdě. Nejlepší je poradit se telefonicky se svým praktickým lékařem, který dokáže pacienta adekvátně nasměrovat,“ poradila primářka Pavla Urbánková ze svatoanenské nemocnice.

Příprava na krizi. Univerzita vyčlenila kolej

Stěhování čeká studentky brněnské Masarykovy univerzity, kteří nyní bydlí na univerzitní koleji Sladkého v brněnském Komárově. Škola se totiž daný objekt rozhodla vyčlenit pro potřeba karantén studentů. Novinku se studenti dozvěděli ve středu.

Podle mluvčí univerzity Terezy Fojtové se tak škola připravuje na černé scénáře vývoje koronavirové pandemie. „Aktuálně na našich kolejích bydlí zhruba dva a půl tisíce studentů. My jsme sice v souladu s vládním nařízením již dříve studenty, kterým to nezpůsobí vážné komplikace, vyzvali, aby se z kolejí odstěhovali. Přesto na nich nadále bydlí cizinci, studenti s pracovní povinností či povinnou praxí i ti, kteří mají vážné důvody v Brně zůstat. Proto se dopředu potřebujeme připravit na situaci, kdy by větší množství studentů muselo jít do izolace," uvedla Fojtová.

Pro účely izolace studentů s koronavirem či karantény nyní bude sloužit kolej Sladkého. „Snažíme se ke studentům, kteří tam aktuálně bydlí, postupovat co nejvstřícněji. Nabídli jsme jim, že je přestěhujeme na jiné koleje, o které si požádají, a jsme připravení pomoct i se samotným stěhováním," zmínila Fojtová. Podle ní je vyčlenění jedné koleje nejlepší možností, jak zachovat relativně běžné fungování všech ostatních kolejí univerzity a tím pádem ubytování pro tisíce studentů.

Kvůli minulotýdennímu nařízení ministerstva školství musela již větší část vysokoškoláků opustit koleje brněnských univerzit. Třeba na tamní technice zůstali z plně obsazených 6500 lůžek převážně jen cizinci, drtivou většinou Slováci, dále doktorandi podílející se na výuce či osoby v karanténě. „Dostali jsme pak také zhruba 400 čestných prohlášení, která vyplňovali čeští studenti, jenž mají závažný důvod, proč se nemohou vrátit do místa svého bydliště,“ uvedla mluvčí VUT Radana Koudelová.

Na sociálních sítích si někteří studenti stěžovali na opatření s tím, že přijdou o práci, že nemají v bydlišti možnost se soustředit na studium, chybí jim dostatečně kvalitní internetové připojení nebo se bojí o starší rodinné příslušníky. „Možnost ponechat si po odjezdu na pokoji věci a získat tak slevu na kolejném využilo zhruba 1 200 studentů. Jsou ale stále takoví, kteří se vůbec neozvali,“ dodala na konci minulého týdne Koudelová.

Na kolejích VUT jsou zakázány návštěvy, od začátku akademického roku jsou uzamčeny společenské prostory, chodby či výtahy jsou pravidelně dezinfikovány, vrátnice jsou odděleny plexisklem. Přibyly stojany s dezinfekcí, studenti musí hlásit povinnost karantény. V případě stravování pro studenty zůstalo v provozu jen výdejní okénko v menze Pod Palackého vrchem.

Studentka Masarykovy univerzity Vlasta Macháčová málem přišla o bydlení ze dne na den. „Nebyla to pro mě příjemná situace. Tu noc, kdy se nařízení vyhlásilo, jsem skoro nespala. Přemýšlela jsem, kam půjdu, jak se budu balit. Další den jsem musela do práce, nevěděla jsem, jestli se stihnu sbalit a jestli budu mít kam jít,“ popsala.

Nakonec se mohla obavy hodit za hlavu. Na univerzitě totiž učí zumbu v rámci povinného tělocviku, a tak dostala výjimku.

Koleje na Masarykově univerzitě hlásily na začátku týdne zhruba 2,5 tisíce obsazených lůžek z celkové kapacity necelých čtyř tisíc. „Z toho pouze něco přes 900 studentů má trvalý pobyt na území České republiky. Jde o studenty, na které se vztahuje pracovní povinnost, nebo mají vládou povolenou praktickou výuku, nebo požádali o výjimku z vážných důvodů. Ostatní ubytovaní jsou ze zahraniční,“ doplnila informace mluvčí Masarykovy univerzity Fojtová.