Bez postihu můžou lidé povinnost splnit ještě dalších pěti dnů, tedy do osmého dubna. „V té době už musí být na úřadě. Pak hrozí sankce minimálně pět set korun,“ uvedl mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík.

Kvůli blížící se lhůtě pro podání přiznání úřad rozšířil úřední hodiny. Lidé můžou přijít každý všední den od osmi hodin ráno do pěti hodin večer

Cesta na úřad teprve čeká třeba Petru Kratochvílovou z Brna. „Na poslední chvíli jsem totiž zařizovala nějaká potvrzení,“ řekla.

Daňové přiznání



- do kdy: oficiální termín pro podání končí 1. dubna



- co pak: do 8. dubna je možnost dodat přiznání bez pokuty, poté hrozí sankce minimálně 500 korun



- nejčastější chyby: nepodepsání přiznání, nedodání nutných příloh k dokumentu