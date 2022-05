Srazu se se svým trabantem účastní také Miroslav Kejík. „První ročník v roce 2008 jsem ještě neznamenal, ale od té doby jezdím pravidelně. Část z nás dnes začala dříve na setkání obohaceném o soutěže, zatímco další se přidali odpoledne. Každý rok akci završujeme spanilou jízdou po Blansku, stejné to je i letos,“ říká majitel.

Na trabantech si cení jejich unikátnosti. „Je to pro mě v podstatě koníček. Když máte takové auto, jezdíte ve veteránovi, za kterým se lidé ohlíží. Někdy za mnou někdo přijde s tím, že trabanta měl dřív také. Jeden pán mě dokonce požádal o prohlídku. Když někdo zkrátka uvidí porsche, nevěnuje mu už dál pozornost, zatímco trabant ji upoutá vždycky,“ vysvětluje Kejík.

Udržování těchto vozidel je podle něj pro majitele stálou výzvou. „Je to práce pro zručného mechanika. Náhradní díly jsou k sehnání, dnes to jsou však repliky, které mnohdy už moc nepasují. Potřebné jsou nezbytné úpravy, aby odpovídaly tvarově. Některé díly jsou ve slušném stavu, zatímco jiné ve velice špatném. Gumiček do brzd koupíte třeba deset, zatímco jich je jen pět použitelných, ale pro zručného mechaniky není udržení auta v provozuschopném stavu problém,“ dodává Kejlík.

Velorex

Vedle zhruba tří desítek trabantů poutá pozornost především tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou, které je známé především jako velorex. Někteří zájemci si mohou sednout dovnitř. „Překvapilo mě, že tam je poměrně dost místa, jen je potřeba natáhnout nohy,“ posuzuje starší muž.

O unikátních vozidlech vypráví s nadšením také Ivo Fajman, který se sám podílí na organizaci řady srazů majitelů velorexů na Blanensku. „Srazy hadroletů se těší čím dál větší oblibě u majitelů i publika,“ tvrdí Fajman, který je propaguje v tuzemsku už mnoho let.

Trabant dříve brázdil ulice Československa, a později České republiky naprosto běžně. Poměrně levné vozidlo získalo popularitu v celém někdejším východním bloku. Nejznámější variantou trabantu je typ 601, právě ten byl k vidění i na sobotu u blanenského úřadu práce.