Brno – Hrůzný zážitek čekal v noci na středu rodinu z brněnských Řečkovic. Muž a žena po probuzení zjistili, že mají v bytě exotického hada. Před zvířetem utekli a přivolali brněnské strážníky.

| Foto: MP Brno

Ještě před odchodem z domu zavřeli dveře do zahrady, odkud se plaz pravděpodobně do bytu dostal. „Tím zabránili jeho úniku do volného prostoru za domem. Z bezpečí potom zavolali na tísňovou linku městské policie a strážník operačního střediska za nimi poslal hlídku odchytové služby. Odchytář se na ulici s obyvateli domu sešel a ti mu nemovitost zpřístupnili,“ popsal mluvčí strážníků Jakub Ghanem.