„Program jsme ale upravili kvůli epidemické situaci, jiné akce už do Vánoc nebudou,“ říká ředitelka zoo Dagmar Nepeřená.

Zájemci se proto museli rozloučit například s populárními Kulíšárnami, kdy se děti seznamovaly i s čerty a Mikulášem. Oželí také Létající Jarmark, kde si obvykle nakupují dárky, knížky, hračky, cukroví nebo si zkouší práci v řemeslných dílničkách.

Po zaplacení vstupného získávají účastníci u brány pergamen, kde si zaznačují splněné úkoly. V areálu jich nacházejí celkem šest, jsou však samoobslužné. Mnozí se tady zdrží déle, než je v zimě obvyklé.

„Otevírací dobu sice míváme v tomto období pouze do šestnácti hodin, ale v době akce je možné zůstat v zoo déle. Osvětlení tady ale máme pouze částečné,“ upozorňuje ředitelka zahrady.

Podívejte se: napoleonští vojáci došli k Mohyle míru u Slavkova, cestou bojovali

Po splnění pestré škály úkolů si úspěšní soutěžící odnášejí dárkové balíčky, které jim kouzlí úsměvy na rtech. Obsahují především sladkosti. „Teď si to ještě neprohlížej, rozbalíme to doma,“ říká matka veselému chlapci, který by si svou výhru nejraději vychutnával přímo na místě.

Samotná zoo má přitom v prosincový podvečer jedinečnou atmosféru. „Nárůst návštěvnosti ale obecně nevidíme, z tohoto hlediska to je spíše mrtvé období. Změnu čekáme až v období Vánoc. Loni jsme byli nesmyslně zavření, tak snad nyní budeme možná alternativa pro rodiny s dětmi v období svátků a volna,“ věří Nepeřená.

Nejbližší další akcí v zoo bude program ve stodole Horáckého statku. „Spustíme ho sice o něco dříve, ale ve stejném rozsahu jako předchozí roky,“ dodává ředitelka ZooParku Dagmar Nepeřená.