Kdy začínáte s přípravou dráhy na Velkou cenu?

Pár měsíců dopředu. Provoz na trati je ale takřka každý den od konce března do konce října. Takže se snažíme co nejvíce stihnout ráno nebo po večerech, protože toho času je opravdu málo. Rozhodující je týden před Grand Prix. Vlastně máme asi jen tři a půl dne, protože ve čtvrtek odpoledne od nás přebírá společnost Dorna dráhu, a to už nesmíme povrch upravovat.

Kdo je David Řezníček

-Narodil se v Brně, je mu 31 let.

-Studoval historii.

-Na Masarkově okruhu pracuje 13 let, posledních 5 jako dispečer.

-Ve volném čase rád čte a zajímá se o dějiny. Nejraději má středověk. Práci na okruhu také řadí mezi koníčky.

Takže se soustředíte především na povrch?

Úprava dráhy je hodně důležitá. Asfalt pracuje přes léto i přes zimu, jsou na něm tedy různé praskliny. Rýhy na dráze vznikají také po nehodách, kterých je poměrně hodně i vzhledem k velkému provozu. Většinou motorka při pádu jezdce narazí na povrch stupačkou, která se zaryje do země. Všechny díry tmelíme speciální směsí. Třeba před asi třemi lety odborník při inspekci zjistil, že se tmel moc leskne, a museli jsme všechny díry natřít asfaltovou šedí, aby se jezdcům neleskly.

Může potom jezdec i spadnout?

Může se to stát, když tam bude velký vrip. Dokonce jsme letos zaznamenali několik defektů kvůli nerovnosti na trati. Naštěstí jsme ji poté našli a včas zatmelili.

