„Jediným řešením byla operace. Protože to ale byl komplikovaný zákrok, mnoho lékařů se ho obávalo provést,“ uvedla dvacetiletá dívka.

Náročnou operaci nakonec provedl uznávaný oční chirurg a primář zlínské soukromé oční kliniky Pavel Stodůlka. Poslední květnová kontrola potvrdila, že byl úspěšný. Dívka už dokáže přečíst větší písmo. „Jednalo se o složitý případ, a tak byla naplánována komplikovaná operace. Ta začínala odstraněním neprůhledné rohovky a transplantací dočasné silikonové umělé rohovky. Tím se podařilo zviditelnit nitro oka, ve kterém byla nalezeno pokročilé stádium šedého zákalu,“ popsal operaci Pavel Stodůlka.

Zákal se mu podařilo odstranit speciálním laserem a poté implantovat umělou nitrooční čočku. Podle něj šlo o zcela první kapsulotomii tímto laserem skrze umělou rohovku na světě. „Po dokončení operace šedého zákalu byla dočasná silikonová rohovka odstraněna a pacientce transplantována rohovka z tkáňové banky. Celý zákrok proběhl pouze v lokálním znecitlivění oka kapkami,“ popsal zákrok přednosta sítě očních klinik Gemini.

Dodal, že vidění si u ženy zlepšilo hned první den po operaci. Nyní dokáže už číst i zvětšená písmena v mobilním telefonu. Ze zákroku jsem měla strach. „Transplantace rohovky je složitá operace, ale říkala jsem si, že vlastně horší už to být nemůže, takže jsem se spíš těšila. Po operaci jsem měla oko do druhého dne zalepené, když jsem si pomalu odstranila obvaz, byl to šok. Málem jsem údivem omdlela, protože jsem najednou zase viděla. Už týden po zákroku jsem mohla zase jezdit na kole. Z toho jsem měla velkou radost,“ dodala studentka ze Znojemska.