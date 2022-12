Budova bude mít šestnáct nadzemních a jedno podzemní podlaží. Developera vyjde na šest set milionů korun. V nové budově vzniknou kanceláře, v přízemí pak obchodní prostory. „Hrajeme si s myšlenkou gastronomického provozu. Za nás je objekt exkluzivní výkladní skříň, která bude viděná každý den tisíci lidmi," sdělil Kodr.

Návrh nové budovy I připravil architektonický ateliér Studio acht a na technickém řešení se podílela švýcarská firma Sauter. „Prvního nájemce tam chceme stěhovat už v prosinci 2023," nastínil Kodr. Prozradil také, že už je předdohodnutý s jednou technologickou firmou na pronájmu zhruba čtyřiceti procent budovy.

Podle ekonoma Petra Pelce byl převis kancelářských prostor v Brně už před koronavirovou pandemií. „Část kanceláří, které byly na kraji města,se stěhovala víc do centra. Vlněna je strategicky na dobrém místě. Je moderní, takže to vyhovuje všem technologickým požadavkům. Ale prostor je tam zbytečně moc. Je riziko, že objekty nebudou plně obsazené," komentoval ekonom.

Pelc míní, že pro developera by bylo daleko efektivnější stavět obytné budovy. „Poptávka po bydlení je v Brně dlouhodobě obrovská," má jasno.

Zástupci společnosti CTP uvedli, že nynější obsazenost prostor ve Vlněně je šestaosmdesát procent. „Věřím, že do konce ledna budeme na devadesáti procentech. Nájemci, respektive jejich zaměstnanci, se do kanceláří postupně vrací. Proto otvíráme třeba fitness centrum. Je to jeden z důvodů, proč se můžou zaměstnanci vracet do kanceláří," přiblížil Kodr.

Koncept chytrých kanceláří v nové budově zahrnuje například osvětlení, které bude ovládáno inteligentní technologií. Čidlo rozpozná, kolik je na daném místě lidí, a podle toho zreguluje intenzitu osvětlení jednotlivých pracovních míst.

Nájemcům budovy bude k dispozici i unikátní systém dronové pošty. Drone helipad je jedinečné řešení pro převzetí zásilek od dronů či jiných bezpilotních systémů, které budou naváděny pomocí laserových senzorů na střechu budovy. Vyvíjí jej na míru společnost 3L Robotics. CTP bude první společností, která drone helipad instaluje v rámci České republiky i Evropy. „Řešení není jen pro aktuální potřeby, ale hlavně vizionářské do budoucnosti. Tímto krokem pomůžeme v rozvoji služeb pro Drone Delivery a vytvoříme společně místa, kde tyto zásilky mohou bezpečně předat," uvedl produktový manažer v 3L Robotics Luboš Lněnička.

Největším problémem je nyní podle něj legislativa. „V jiných částech světa už se tyto služby začínají rozšiřovat. Snad se brzy této platformy dočkáme i v České republice. Momentálně je tady v Brně povolený let jen pilotovaným dronům na výjimku," zmínil Lněnička.

Služba má fungovat do budoucna tak, že dron se zásilkou přiletí k nějaké výškové budově, na které je nainstalovaný helipad, který zvládne zásilku otevřít. „Helipad vyhodnotí, jestli dron s konkrétní zásilkou je opravdu určený pro tuto budovu. Pomůže navést dron na finální přistání a zásilka je potom transportovaná do budovy," popsal Lněnička.

Na budovu I naváže další výstavba. Jedné kancelářské a dvou rezidenčních budov. Developer uvažuje také o tom, že tam vznikne větší wellness. V budovách X a Y bude okolo 190 bytů od 1+kk po 4+kk. Budova K bude čistě kancelářská. „Chceme začít stavět v průběhu příštího roku, výstavba potrvá zhruba dva roky. V roce 2025 by mělo být hotovo," oznámil Kodr. Ve vnitrobloku plánuje developer vodní toky, dětské i workoutové hřiště.