Podle mluvčí krajského úřadu Moniky Brindzákové bude vůz označený také nápisem Jízdenky Info Tickets. Průvodčí tam má prodávat lístky a podávat informace. „Cílem je omezit záměrné nastupování do částí vlaků, do nichž se průvodčí dostanou až ke konci cesty,“ sdělila.

Někteří lidé novinku kritizují. „Takže člověk bude běhat po nástupišti a hledat označený vagon, ve kterém mu prodají jízdenku? Pro starší lidi a matky s kočárky to bude peklo. Nejsem jediná, komu se to nelíbí,“ řekla třeba Lucie Tomíšková z Rakvic na Břeclavsku.

Například Dominik Skála z Letonic na Vyškovsku si myslí, že v případě zrušených pokladen při prodávání lístků v jednom voze, tam mohou vznikat tlačenice. „Důležité bude, aby se při kupování jízdenek ve vlaku neplatili lidé přirážku, protože z toho nebudou šťastní,“ vyjádřil se.

Když cestující nastoupí ve stanici s uzavřenou pokladnou, koupí si lístek ve vlaku bez přirážky. Jinak dají padesát korun navíc.

Hlavní změny na jihomoravské železnici jsou v tom, že cestující napříč krajem už nekoupí běžné jízdenky Českých drah. A to platí i pro zvýhodněné jízdné. Například cestující ze Strážnice do Vnorov na Hodonínsku, který nyní používá měsíční traťovou jízdenku, si od ledna pořídí pouze měsíční doklad integrovaného dopravního systému. „Pokud zákazník pocestuje vlaky, které objednává Jihomoravský kraj, pojede na integrované jízdné,“ sdělila mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.

Opatření se ale netýká lidí, kteří přicestují z jiného kraje. Nebo naopak těch, kteří za hranice kraje míří. „Turista z Prahy jedoucí do Valtic si na nádraží koupí lístek do Valtic. Po přestupu v Břeclavi na vlak do Valtic si kupovat novou jízdenku už nemusí,“ upřesnila Brindzáková.

Příští rok plánuje kraj spustit také e-shop. Dokončuje i dohodu s RegioJetem.