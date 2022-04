Do vojenského újezdu Březina mimořádně nahlédnou návštěvníci

/FOTO/ Na výjimečné organizované prohlídky vyrazí zájemci do vojenského újezdu Březina od čtvrtého do šestého května. Oblast je pro ně jinak nepřístupná, akce bude součástí oslav sedmdesáti let od vzniku výcvikového prostoru. Pokud možnost využijí, přihlásí se nejdříve v rezervačním systému na webových stránkách újezdu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kurz přežití. | Foto: Se souhlasem Moniky Novákové

Účastníky přepraví armádní autobusy. „Soukromá vozidla si ponechají na záchytném parkovišti na Helipadu, kam je možný příjezd pouze od Vyškova. Trasa je dlouhá zhruba pětatřicet kilometrů a odhadovaná doba trvání jsou přibližně dvě hodiny. Plánujeme zatím na každý den pět autobusů s odjezdy po patnácti minutách,“ sdělila mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová s tím, že zájemci proto nemají váhat s registrací. Vyjížďka autobusem povede od Helipadu po páteřní komunikaci. „Podél ní uvidí návštěvníci třeba výcviková zařízení jako například tankodrom, srubový tábor, zámeček Ferdinandsko, vodní cvičiště Myslejovice, dopadovou plochu Hanácká louka nebo geometrický střed bývalé Československé socialistické republiky. Cestou se uskuteční dvě zastávky a sice na vodním cvičišti Myslejovice a na geometrickém středu. V některých oblastech újezdu pokračuje standardní výcvik, je tedy pravděpodobné, že návštěvníci uvidí i vojáky a techniku,“ pokračovala Zechmeisterová. Nehoda u Bučovic si vyžádala dva zraněné. Vyprošťovali je hasiči V každém autobuse bude k dispozici průvodce, který podá doprovodný výklad a odpoví na dotazy. „Tato akce je vhodná spíše pro starší děti od desíti let, ale ani menší děti o možnost navštívit újezd nepřijdou. Na konci srpna se připravuje ještě akce „Konec prázdnin na Březině“ pro děti všech věkových kategorií,“ lákala mluvčí ministerstva. Vojenský újezd Březina je nejmenší újezd s nejvyšší intenzitou výcviku, který byl již od svého vzniku v roce 1951 spojen s vojenským školstvím. Připravují se tady nováčci na svou vojenskou kariéru, aktivní zálohy, frekventanti odborných a speciálních kurzů, studenti Univerzity obrany Brno nebo jednotky vysílané do zahraničních operací. Využívají ho i jednotky integrovaného záchranného systému. PROHLÍDKY



Vojenský újezd Březina.



4. až 6. května.



V armádních autobusech.



Trasa na 35 kilometrů.



Nutná registrace na www.vojujezd-brezina.cz.