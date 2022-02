Především návštěvníci restaurace Kometa dali dohromady celkem patnáct tisíc korun. Posloužily na kremaci, zařízení urny a zaplacení kolumbária na bučovickém hřbitově na příštích deset let.

Vyškov zkrášlí nové nádoby se zelení: stávající si lidé pochvalují, podívejte se

Celou akci organizoval a dotáhl do konce syn Radek Žandovský, který je majitelem celé ubytovny. „Lidé ho tady dobře znali. I když to byl bezdomovec, moc dobře věděli, jak je vstřícný. Všechno to je hlavně o povaze konkrétního člověka. Rozhodně by to neudělali pro kohokoliv,“ vyprávěl.

Na Škroba vzpomíná jako na dobráka. „Rád ostatním lidem pomáhal. Když chlapi řekli, že je něco potřeba udělat, tak bez řečí šel a přijal za to třeba jen pivo. Mně osobně také pomohl, když jsem řešil nějakou práci. Proto i mě mrzí, že to s ním takto skončilo,“ vzpomínal Žandovský.

Za tajemstvím jeskyně. Výpustek na Blanensku přiblíží zážitková trasa, podívejte

Sám si přitom nebyl jistý, jestli se o urnu se zpopelněným nebožtíkem nebudou zajímat jeho příbuzní. „Zjišťoval jsem to na městském úřadě ve Vyškově s ohledem na to, kde bylo jeho trvalé bydliště. Žádný z možných příbuzných se k ní ale nehlásil. Všichni o to raději pomohli, vnímali ho tady v podstatě jako za část místní rodiny,“ připustil majitel ubytovny.

BEZDOMOVEC VÁCLAV ŠKROB



Trvalý pobyt na radnici ve Vyškově.



Přes 20 let žil v ubytovně Kometa Mírová 206.



Zemřel 2. 1. 2022.



Poslední rozloučení: 5. 2. 2022.

Ve svém důchodovém věku muž místní hospodu už moc nenavštěvoval. „Už tolik peněz neměl. Fungujeme ale tak, že nahoře v budově je ubytovna, zatímco dole zmíněná hospoda. Štamgasti ho znali, přispíval také personál. Jeden z nevyšších individuálních příspěvků dosáhl na dva tisíce korun, byl jsem příjemně překvapený,“ zdůraznil Žandovský.

Moc dobře si na Škroba vzpomíná také jeden ze štamgastů známý pod přezdívkou Želva, který na pohřeb přispěl. „Václav byl prostě Václav. Byl ochotný a kdo potřeboval pomoc, ten ji od něj dostal. Proto jsem se také zapojil,“ prozradil.

Brněnský hrdina silnic: po cestě na nákup zastavil auto s opilým řidičem

Úsilí všichni účastníci úspěšně završili uložením urny v kolumbáriu bučovického hřbitova. „Po konečné dohodě se rozloučení uskutečnilo o víkendu za účasti patnácti lidí,“ dodal Žandovský.

V Bučovicích zájemci uzavírají nájemní smlouvy na pronájem urnového místa v kolumbáriu na hřbitově. Formality vyřizují v sídle Technických služeb města Bučovice. Cena tam je stanovená na 350 korun za rok.