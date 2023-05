Reakce jsou rozporuplné. Zatímco jedněm se změna nelíbí a odkazují na dlouhou tradici nádražní pošty, druzí ji kvůli jejímu zchátralému stavu vítají. Například podle Aleny Sedlákové je stávající pobočka už řadu let nevyhovující a přesun do nové je tak podle ní nezbytný. „Pobočka u hlavního nádraží je něco otřesného. Nedá se tu vůbec dýchat. V Letmu bude mít moderní prostředí a bude tak vhodnější jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky,“ uvedla při odchodu z filiálky Sedláková.

Radikální změny u poboček České pošty v centru Brna: pět zruší, dvě přesunou

Jsou ale i tací, kterých se změna nijak nedotýká. Poštovní služby využívají zřídka nebo poukazují na srovnatelnou dostupnost nové adresy. „Na poštu chodím pouze pro předčasný starobní důchod, jinak ji využívám velmi málo. Mně to tedy nijak neublíží. Věřím však tomu, že některým lidem může trvat, než si na novou pobočku zvyknou,“ svěřil se při čekání na volnou přepážku Arnošt Zeman.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Pobočka na hlavním nádraží tak bude od pondělí fungovat ve čtvrtém a pátém patře obchodního domu Letmo. Návštěvníkům se otevře v deset hodin. Kromě ní čeká v Brně-středu příští měsíc přesun také poštu v Orlí ulici, a to do ulice Šumavská. Kvůli její vzdálenosti z centra s ním však městská část nesouhlasí.

Budovu brněnské pošty vydražili za 117 milionů. Vítěz aukce je zatím anonymní

„Pošta Šumavská se nachází až na hranici městské části a pro většinu obyvatel bude velmi obtížně dostupná. Budova na Šumavské se nenachází v přímém dosahu městské hromadné dopravy, což bude například pro starší obyvatele problém. Aktuálně je zde navíc velmi omezená dostupnost i automobilem,“ sdělila místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová.

Podle informací městské části navíc pobočka v obchodním centru Letmo neměla poskytovat balíkové služby a ukládání zásilek. I to byl důvod, proč přesuny kritizovala. Balíkové služby měla poskytovat pouze pobočka v Šumavské ulici. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík však tuto informaci dementoval.

Pošta u brněnského nádraží: o budovu není zájem, přesune se na dvě nová místa

„Pobočka České pošty v obchodním domu bude nabízet balíkové služby, a to jak výdej balíků, tak jejich podání. Nevím, kde vznikla informace, že by je poskytovat neměla. Je to jeden z několika zákonných pilířů každé provozovny. Bylo to tak od začátku, kdy se přesun plánoval,“ zdůraznil mluvčí.

Město Brno s Českou poštou ohledně rušení poboček a jejich přesunů i nadále jedná. Výsledek však zatím není známý.

Budovu pošty u nádraží v Brně prodají v aukci: víme, kam se má pobočka přesunout

„Primátorka nás požádala o vyjádření, ve kterém ji starosta městské části informoval o tom, že bychom rádi zachovali pobočku v Orlí ulici a zajistili kvalitní bezbariérový přístup do pošty v obchodním centru Letmo a na Šumavské. Paní primátorka s tímto Českou poštu oslovila. Aktuální informace od ní nemáme k dispozici,“ uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Česká pošta v centru Brna ruší celkem pět ze sedmi poboček. Začátkem by tak měly zaniknout provozovny v ulicích Kounicova, Údolní, Křížová, Příkop a Mečová. Ani s tímto krokem však městská část nesouhlasí. I ten tak měl být předmětem jednání.