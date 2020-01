„V Boskovicích je silná lezecká komunita. Petici za stěnu v letním kině podepsaly stovky lidí. Nejbližší stěny jsou v Kuřimi, Velkých Opatovicích a v Brně. Na přírodní lezení je to do Moravského krasu přes dvacet kilometrů. Rádi bychom proto měli stěnu v hale,“ otevřel tuto otázku na boskovickém zastupitelstvu opoziční zastupitel Radek Šamšula.

Podle místostarosty Radka Mazáče sportovní komise nedoporučila, aby stěna byla součástí nové haly. „Není to neúcta. Pro ostatní sporty by byla stěna rušivým elementem. Prověříme, jaké jsou možnosti a požadavky na variantu, že by se postavila v odděleném prostoru. Nebo pro ni zkusíme najít jinou lokalitu ve městě,“ uvedl Mazáč.

Ve Znojmě postaví letos venkovní lezeckou stěnu za 750 tisíc u ulice F. J. Curie. Rozhodli o tom místní v hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Znojmo.

V Břeclavi se nachází lezecká stěna ve sportovní hale TJ Lokomotiva. Aktivně tam funguje Horolezecký klub Pálavský věšák.