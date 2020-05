A nejhůře na tom podle aktuálních čísel Českého statistického úřadu byly v roce 2019 ženy na Znojemsku. V průměru musejí měsíčně vyjít s částkou 11 709 korun. „Jako důchodci si stěžujeme na to, jak nízké máme penze. Předtím jsme měli i nejnižší výdělky. A úplně nejméně peněz mají ti, kteří odešli do důchodu před rokem 1989,“ posteskla si šestaosmdesátiletá Ludmila Šimrová ze znojemského Klubu seniorů. Připomněla, že lidé tak doplatili na nízké fixní platy v továrnách i administrativě, což následný přepočet na současné důchody příliš nezohlednil.

Na jiný problém poukázal osmašedesátiletý Rudolf Bauer ze Bzence na Hodonínsku, kde jsou penze po Znojemsku a Břeclavsku v kraji třetí nejnižší. „Osobně mám sice slušný důchod i díky dvěma pracím a také tomu, že jsem dělal řidiče pro ČSAD v Praze. Kolegové u nás doma měli ve stejném podniku poloviční výdělky, což se bohužel odráží i na zdejších nízkých důchodech,“ řekl Bauer.

Jen rozptyl v průměrném důchodu napříč okresy Jihomoravského kraje loni dosáhl třináct set korun, tedy deset procent.

Specialistka na penze v brněnské firmě provádějící finanční audit Jiřina Holubová upozornila, že starobní důchod se lidem snižuje i proto, že dříve odchází do důchodu. „V době krize řada firem nabízela lidem na první pohled lákavé jednorázové odstupné, když odejdou do předčasného starobního důchodu. Málokdo si ale spočítá, o kolik přijde kupříkladu za dvacet let pobírání sníženého starobního důchodu,“ uvedla Holubová.

Jak přiblížil Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně, tři pětiny Jihomoravanů pobírajících penzi byli právě plní starobní důchodci. „Na konci minulého roku starobní důchod v kraji pobíralo 201,4 tisíc lidí. Meziročně se jejich počet zvýšil od 990 osob,“ uvedl statistik. Celkem ale některý z důchodů dostávalo téměř 330 tisíc Jihomoravanů, tedy téměř každý čtvrtý obyvatel kraje.

Právě u zmiňovaného a nejčastěji inkasovaného starobního důchodu dostávali loni muži na jižní Moravě o 2 376 korun více než ženy. „Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně,“ podotkl Adam.

I to má změnit chystaná penzijní reforma, na níž tlačí evropská komise. Parametry změn projednává komise pro spravedlivé důchody. „Na snížení rozdílů v důchodech mužů a žen je v podstatě shoda celého politického spektra. Chceme, aby ženám, které jsou většinou na rodičovské s dětmi, se tato doba započítala při stanovení důchodu,“ uvedl člen komise a poslanec Roman Sklenák z brněnské Líšně.

Doplnil, že by se také měla výše důchodů více přiblížit k průměrné mzdě. Nyní totiž nedosahuje ani čtyřiceti procent.

Důchody na jižní Moravě v roce 2019

• Průměrná měsíční výše důchodů v regionech kraje:

• Blanensko: muži: 13 322 korun, ženy: 12 052 korun

• Břeclavsko: muži: 13 009 korun, ženy: 11 856 korun

• Brno: muži: 14 086 korun, ženy: 12 791 korun

• Brněnsko: muži: 13 702 korun, ženy: 12 113 korun

• Hodonínsko: muži: 13 051 korun, ženy: 11 863 korun

• Vyškovsko: muži: 13 472 korun, ženy: 12 070 korun

• Znojemsko: muži: 12 888 korun, ženy: 11 709 korun

• Jihomoravský kraj průměr: 12 749 korun

⋌Zdroj: Český statistický úřad