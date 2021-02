„Bylo to perfektní, organizace byla výborná, jsem spokojený. Seniorbus přijel přesně na čas," sdělil Deníku Rovnost naočkovaný důchodce Jaroslav Stejskal.

Očkování vakcínou Pfizer/BioNTech dostali zájemci z řad penzistů, kteří se po 15. lednu nestihli zaregistrovat do celostátního systému ministerstva zdravotnictví. Na čtvrtečních dvaačtyřicet naočkovaných z nejohroženější skupiny obyvatel naváže příští týden dalších třicet. Tři týdny od podání první dávky pak dostanou druhou.

S vyplněním formulářů pomáhal důchodcům na místě zdravotnický personál i pracovnice židenické radnice. Její představitelé uvažují, že v příštích týdnech podle situace pomohou případně stejným způsobem s očkováním penzistům nad sedmdesát let.

„Jedná se o ideální situaci pro všechny strany. V nemocnici se nebudou pohybovat nadbyteční lidé nadbytečně dlouhou dobu. Důchodcům stačí jim vyjít před dům, kde je nabere Seniorbus. A před dům je taky zpátky doveze. Rodina penzistů to má také jednodušší, v každém Seniorbusu jsme navíc měli asistenta, který jim případně pomáhal. Pro městskou část je situace také přínosem, třeba ve zjednodušení komunikace s důchodci," uvedl židenický starosta Aleš Mrázek.

Zájemci se můžou na očkování přihlásit prostřednictvím židenického Denního centra pro seniory, které najdou na adrese Táborská 135. Registrovat se mohou jak osobně, tak telefonicky na čísle 608 932 473, a to v úterý od desáté dopoledne do dvanácté nebo ve středu od dvou do čtyř odpoledne.