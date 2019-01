Dva roky zápasí s rakovinou. Přesto pomáhá ostatním

Vyškov - Nevzdávat se. Heslo, kterým se řídí osmnáctiletá Stela Ambrosová z vyškovské místní části Rychtářov. Už skoro dva roky zápasí s rakovinou štítné žlázy. „Když mi doktoři oznámili diagnózu, byl to pro mě konec světa, nevěděla jsem, co bude a co mě čeká,“ říká studentka cestovního ruchu.

Osmnáctiletá Stela Ambrosová bojuje s rakovinou, snaží se ale pomáhat ostatním. | Foto: Deník / Pavel Vičar

Teprve rok od zjištění nemoci dokázala o svých pocitech mluvit. Rozhodla se pomoci i ostatním a podělit se o své zkušenosti. „Založila jsem si blog happystela, kde jsem se ze všeho vypsala a kde píšu i o zdravém životním stylu. Spolupracuji s nadacemi, které pomáhají onkologicky nemocným lidem. Jsem ráda za všechny zprávy od lidí, kteří mi píší, že jim moje články nějakým způsobem pomohly při léčbě, to je pro mě nejvíc," přibližuje mladá dívka. Ozvalo se jí už přes tisíc lidí a v boji ji podpořilo. I přesto, že jí doktoři říkali, že má jen několik měsíců života, se nevzdává. Přesto odmítla třetí léčbu radiojódem. „Byla jsem z ní unavená a tělu to nedělalo dobře," komentuje. Je přesvědčená, že jí nejvíce pomohlo, když jela i přes zákaz lékařů k moři. „Navštívila jsem Chorvatsko a Bali, kde jsem byla skoro měsíc, tam se můj stav zlepšil a cítím se od té doby dobře," ujišťuje mladá dívka.

Autor: Pavel Vičar