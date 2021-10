Jednotlivé strany přistupovali minimálně v minulosti k hromadění funkcí různě. Například sociální demokraté se shodli na to, že jejich členové nebudou zároveň vykonávat funkce hejtmana a poslance. Týkalo se to třeba Michala Haška. Před poslancováním dal před lety přednost hejtmanství. „U jiných stran nebyla kumulace nijak moc řešena, například Jiří Mihola patřil dřív k politikům se třemi, čtyřmi mandáty, podobně Stanislav Juránek nebo i Hašek," popsal Pink.

Jeho kolega z nedalekého Kyjova Lubomír Wenzl, který ve sněmovně bude působit v barvách hnutí ANO, hodlá vykonávat obě funkce zároveň. „Je to nová situace. Uvidím, co všechno bude obnášet. V tuto chvíli zůstávám ředitelem i poslancem. Budu mít ještě větší nasazení, než jsem zvyklý,“ prohlásil Wenzl.

Opačně přistoupí k hromadění pozic dva ředitelé okresních nemocnic v kraji. Lidovec Antonín Tesařík se už rozhodl z čela zařízení v Hodoníně odejít ke konci roku. „Promýšlel jsem si to už dávno. Můj závěr je, že se na dvou židlích nedá sedět tak, aby člověk naplno vykonával to, k čemu získal důvěru voličů," vysvětlil už o víkendu Tesařík.

Horák, Zborovský a Jílková jsou členy lidovců, kteří tvoří jednu ze tří stran Spolu. Jejich stranické vedení jim nepřikáže, aby si vybrali pouze jednu z funkcí. „U komunálních politiků, jímž zbývá poslední rok, nám připadá naprosto fér nechat to dojet do nejbližších komunálních voleb. Poslanec pak ale nebude obhajovat mandát z pohledu uvolněné funkce. Zůstane případně jen v zastupitelstvu,“ řekl celostátní místopředseda lidovců Petr Hladík.

Starostou Bučovic na Vyškovsku zůstane i po získání poslaneckého mandátu Horák. O případné další kandidatuře do čela radnice příští rok se ale teprve rozhodne. „Na funkci krajského zastupitele každopádně rezignuji. Avizoval jsem to ostatně už před volbami,“ potvrdil v pondělí Horák.

Za koalici Spolu se z kraje dostali do sněmovny starostové Jiří Horák, Miroslav Zborovský a Jana Bačíková společně s radní Brna-středu Marií Jílkovou. Shodně plánují vést svou obec či město až do komunálních voleb, jež se konají za rok. „Není jednoduché rok před koncem čtyřletého období odejít a předat někomu rozpracované projekty, na které jsou dotace, jsou v nějaké fázi a u nichž jsem se zavázal, že je úspěšně dokončím,“ vysvětlil Zborovský, který vládne v Tešanech na Brněnsku. Kandidovat na starostu pak znovu nebude.

Ještě víc preferenčních hlasů než Quittová získal na stejné kandidátce starosta Radějova na Hodonínsku Martin Hájek. Ani on se nechystá opustit tohle křeslo. Uvažuje však o tom, že by se vzdal uvolněné funkce a zůstal pouze neuvolněným starostou. „Za ušetřené peníze bychom mohli platit dalšího neuvolněného místostarostu. Situaci musíme probrat na nejbližším zastupitelstvu obce," nastínil Hájek.

Voliči poslali z jihu Moravy do sněmovny několik nováčků, kteří působí v komunální politice či ve vysoké funkci v nemocnicích. Až na jednoho pozice opustit nehodlají. Hromadění funkcí skončí nejdřív po dalších volbách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.