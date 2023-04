/FOTO/ Stovky lidí přišly v úterý odpoledne uctít památku zesnulého válečného veterána Emila Bočka. Poslední rozloučení s vojenskými poctami začalo v obřadní síni krematoria na brněnském Ústředním hřbitově ve dvě hodiny odpoledne. Kromě desítek vojáků byl na místě rovněž britský velvyslanec v České republice Matthew Field, který zesnulému Bočkovi ještě před pár týdny předal dopis od britského krále Karla III. Král v něm pilotovi britského letectva Bočkovi děkoval za jeho přínos v boji proti nacismu na straně Velké Británie.

Pohřeb generála Bočka v Brně s přelety armádních stíhaček a vrtulníků. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Poslední žijící český stíhací pilot britského Královského letectva zemřel 25. března. Měsíc poté, co oslavil 100. narozeniny. Rozloučení se účastnili představitelé české armády, projev měl i náčelník generálního štábu Karel Řehka. „Loučíme se s armádním generálem, válečným veteránem a skvělým chlapem. Jako voják si vážím hrdinství pana generála. Jeho činy jsou obdivuhodné, obzvlášť, když se dnes znovu učíme, jaké to je, bránit svoji vlast,“ prohlásil náčelník.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Během smutečního obřadu zazněly napříč areálem funkcionalistického krematoria Bočkovy oblíbené písně, proslovy jeho nejbližších kolegů a přátel či skladby hrané na skotské dudy. „Děkujeme, pane generále, za vaše hrdinské činy v druhé světové válce jako pilot britského Královského letectva. Vaše činy nebudou zapomenuty,“ prohlásil jeden z řečníků.

Na posledním rozloučení s vojenskými poctami nechyběl ani přelet gripenů a armádních vrtulníků, které nad krematoriem na konci obřadu rozprášily českou trikoloru. Zazněla rovněž česká a slovenská hymna, vojáci následně vypálili několik čestných salv.

Boček byl držitelem mnoha vyznamenání. Získal Řád Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost, obdržel také čestné občanství města Brna.

V šestnácti letech tajně uprchl z domu. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do Královského letectva, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. „Když jsem sedal do letadla, strach jsem nikdy neměl. Vždy jsem si říkal, že se to nemůže stát mně, že vždy sestřelí někoho jiného,“ vyprávěl po letech Boček.

Brzy po válce odešel do civilu, pracoval jako mechanik a soustružník. Po listopadu 1989 se dočkal opakovaného povýšení a vysokých vyznamenání. V létě 2016 se ještě jednou v Británii vrátil za knipl stíhačky, se kterou se v Británii účastnil bojů proti nacistickému Německu.

Emil Boček

- narodil se 25. února 1923 v Brně

- v září 1938 se začal učit strojním zámečníkem

- roce 1939 ilegálně opustil protektorát a vstoupil do československé zahraniční armády ve Francii

- po evakuaci do Velké Británie stal se jedním z nejmladších příslušníků britského Královského letectva

- nejdříve tam působil jako letecký mechanik, po absolvování leteckého výcviku byl přidělen k letce B slavné 310. československé stíhací perutě

- absolvoval 26 operačních letů

- za bojovou činnost byl oceněn britskými a československými vyznamenáními

- v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn, poté v Brně pracoval jako automechanik a později jako soustružník

- v roce 2010 ho prezident Václav Klaus vyznamenal Řádem bílého lva III. třídy, v roce 2019 mu prezident Miloš Zeman propůjčil Řád bílého lva I. třídy