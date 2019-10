Nic proti Moravskému Krumlovu ani starostovi tohoto města, ale Epopej patří do Prahy. Tak ve čtvrtek mluvilo několik řečníků v tříhodinové diskuzi před hlasováním o zapůjčení Muchovy Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. Nakonec zastupitelé na zápůjčku pláten na jižní Moravu kývli.

Pro to, aby Epopej Praha zapůjčila na pět let do Moravského Krumlova, lobboval primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, zastupitel Jiří Pospíšil, poslanec Jiří Koubek, malířův vnuk John Mucha a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Oceňuji podporu Pirátů a Prahy sobě a velmi si vážím postoje radní Třeštíkové i primátora. Bylo to neuvěřitelně vstřícné gesto vůči regionu. Praha se skutečně zachovala jako matka měst,“ neskrýval nadšení po jednání zastupitelů starosta Třetina.

Na fakt, že souhlas se zápůjčkou je v koalici předjednaný předem, přímo na jednání upozornil například opoziční zastupitel Lubomír Brož. „Respekt ke starostovi Moravského Krumlova. Ale budu sledovat svědomí paní zastupitelky Třeštíkové,“ naznačil Brož.

Hana Třeštíková se bránila. „Mně jde hlavně o to, aby Epopej byla vystavena. Nechci, aby byla někde v depozitáři. Jsem ráda, že jsme tomuto tématu věnovali tři hodiny našeho času. Není to nic proti tomu, jak je Slovanská epopej důležitá. Byla bych ráda, pokud by sjednocovala, nikoli rozdělovala,“ řekla předkladatelka návrhu Třeštíková krátce před hlasováním o dalším osudu cyklu slavných pláten.

Ve hře bylo do poslední chvíle také umístění pláten na zámku v Praze-Zbraslavi. Pozměňovacímu návrhu na hlasování pro zápůjčku i na Zbraslav však zastupitelé zelenou nedali.

Zápůjčku pláten do Moravského Krumlova nakonec zastupitelé schválili poměrem šestatřiceti hlasů proti dvaceti. Dva zastupitelé se hlasování zdrželi.

V červnu roku 2020 se tak po devíti letech Epopej může objevit v Moravském Krumlově. „Nyní vše projednám na kraji a ministerstvu kultury a začneme připravovat výstavu,“ dodal starosta Třetina.

Slovanská epopej

* Plátna Alfons Mucha dokončil roku 1928.

* Od roku 1943 byla na zámku ve Slatiňanech.

* V 50. letech je převezli do Moravského Krumlova, kde byla k vidění od roku 1963 do roku 2011.

* V letech 2012–2016 byly obrazy ve Veletržním paláci.

* V roce 2017 byly v Tokiu.

* V roce 2018 vystavili několik pláten v Brně na Festivalu RE:PUBLIKA.

* Nyní jsou v depozitáři.

* 17. 10. 2019 pražští zastupitelé odhasovali zápůjčku pláten do Moravského Krumlova na 5 let