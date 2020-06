Do Vídně, Štýrského Hradce a Lince se od pondělí opět dostanou lidé z Brna nebo Břeclavi vlakem. České dráhy obnovují railjety Vindobona a Jižní expresy.

Railjet Českých drah. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Do Vídně spoje pojedou každé dvě hodiny. „Později obnovíme také railjet Metropolitan Slovenská strela do Bratislavy. Do konce června pojede jen v úseku z Prahy do Břeclavi,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.