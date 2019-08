Jižní Morava – Řešit třeba daňové přiznání blízko domu. Tuto výhodu ztratí už od prvního ledna příštího roku obyvatelé řady měst a obcí na jihu Moravy. Finanční správa rozhodla nechat některé své úřady otevřené pouze dva dny v týdnu.

Změny se nelíbí třeba Martinu Němcovi. „Samozřejmě mi to znepříjemní život. Jako invalidnímu důchodci se mi necestuje dobře a vyčerpává mě to. Pokud budu jezdit dál, bude to jen další zbytečné šikana od našeho státu,“ řekl muž.